При общем скепсисе относительно украинской социологии, проведенный по заказу ЗН, опрос имеет все признаки качественного, исследующего не только политические воззрения жителей Донбасса. Анкетируемые респонденты ответили почти на пять десятков вопросов, и авторы ЗН их ответы внимательно анализируют и трактуют. В СМИ же громче всего прозвучали несколько цифр: лишь 18 процентов опрошенных согласны вернуться в Украину, а 60 процентов желают видеть республики в составе России. 85 процентов считают Украину и США инициаторами войны, и только 10 процентов согласны с утверждением, что Россия "оккупировала" Крым.
Ошибкой будет воспринимать данные опроса - сенсационные в украинских реалиях - и редакционный комментарий ЗН как признак трезвого подхода к ситуации и призыв к пониманию и примирению - все ровно наоборот. И авторы многостраничной публикации не смогли скрыть пренебрежительного отношения к Донбассу, и выводы у них не мирные: нужно "отстроить себя как Западная Германия и Южная Корея" и ждать момента для возвращения неконтролируемых территорий всеми доступными способами. "На это уйдут годы. Может - десятилетия. А пока у нас должны найтись силы и мозги поставить в этой истории троеточие...Бетонное", - веско заканчивается статья "Тест на совместимость".
Мысль о невозможности жить с Донбассом в силу его неисправимой "антиукраинскости", о необходимости консервации ситуации, вплоть до отказа от Минских соглашений, в разных формах не первый месяц вбрасывается в украинское общество. Правительственные чиновники, депутаты Верховной рады, в первую очередь из президентской фракции, разнородные эксперты и лидеры мнений регулярно рекламируют "карабахский сценарий" для Донбасса, не предполагающий продвижения по мирным соглашениям. Такой вариант преподносится как разумная альтернатива войне до победного конца и залог сохранения антироссийских санкций. Они, санкции, в официальной риторике являются нематериальным национальным достоянием, а борьба за их продление всерьез называется исторической миссией украинского народа. И резонансная публикация ЗН лишь "бетонирует" такие схемы.
В этой повестке и системе координат, очевидно, работает и "команда Зе". За месяц после подписания "формулы Штайнмайера" люди, ассоциирующиеся с Зеленским и "Слугой народа", выдвинули более 30 идей по переписыванию Минских соглашений "в соответствии с украинскими интересами". Помимо "карабахского сценария" общество через социальные сети приучается к некой "формуле Зеленского", официально не озвученной, но которую тот повезет на встречу в нормандском формате взамен существующих договоренностей, и которая, по его мнению, не может быть не принята Германией, Францией и Россией. Тем временем представители украинского командования на Донбассе, не успев отвести войска в районе Петровского, уже заявляют о готовности вернуть оставленные позиции, если сочтут это необходимым.
В конце концов недовольство Минскими соглашениями обрело форму политической инициативы: фракция партии "Голос" официальным заявлением потребовала от президента и парламента выйти из Минских соглашений. В тот же день спикер Рады Дмитрий Разумков от имени "Слуги народа" допустил создание коалиции с "Голосом", то есть солидаризовался с предлагаемым отказом от мира.