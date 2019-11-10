Редкий случай: самой обсуждаемой темой украинских СМИ в минувшие выходные был не привычный политический шум с нотами скандала, а серьезная социология. Влиятельный еженедельник "Зеркало недели" (ЗН) опубликовал данные обширного социологического исследования о состоянии умов в Донецкой и Луганской народных республиках с неутешительным резюме: Донбасс, с точки зрения украинской национальной идеи, предложено считать потерянным. Тест на совместимость с Украиной, следуя за заголовком резонансной публикации, жители "неконтролируемой части" не прошли.

При общем скепсисе относительно украинской социологии, проведенный по заказу ЗН, опрос имеет все признаки качественного, исследующего не только политические воззрения жителей Донбасса. Анкетируемые респонденты ответили почти на пять десятков вопросов, и авторы ЗН их ответы внимательно анализируют и трактуют. В СМИ же громче всего прозвучали несколько цифр: лишь 18 процентов опрошенных согласны вернуться в Украину, а 60 процентов желают видеть республики в составе России. 85 процентов считают Украину и США инициаторами войны, и только 10 процентов согласны с утверждением, что Россия "оккупировала" Крым.

Ошибкой будет воспринимать данные опроса - сенсационные в украинских реалиях - и редакционный комментарий ЗН как признак трезвого подхода к ситуации и призыв к пониманию и примирению - все ровно наоборот. И авторы многостраничной публикации не смогли скрыть пренебрежительного отношения к Донбассу, и выводы у них не мирные: нужно "отстроить себя как Западная Германия и Южная Корея" и ждать момента для возвращения неконтролируемых территорий всеми доступными способами. "На это уйдут годы. Может - десятилетия. А пока у нас должны найтись силы и мозги поставить в этой истории троеточие...Бетонное", - веско заканчивается статья "Тест на совместимость".

Мысль о невозможности жить с Донбассом в силу его неисправимой "антиукраинскости", о необходимости консервации ситуации, вплоть до отказа от Минских соглашений, в разных формах не первый месяц вбрасывается в украинское общество. Правительственные чиновники, депутаты Верховной рады, в первую очередь из президентской фракции, разнородные эксперты и лидеры мнений регулярно рекламируют "карабахский сценарий" для Донбасса, не предполагающий продвижения по мирным соглашениям. Такой вариант преподносится как разумная альтернатива войне до победного конца и залог сохранения антироссийских санкций. Они, санкции, в официальной риторике являются нематериальным национальным достоянием, а борьба за их продление всерьез называется исторической миссией украинского народа. И резонансная публикация ЗН лишь "бетонирует" такие схемы.

В этой повестке и системе координат, очевидно, работает и "команда Зе". За месяц после подписания "формулы Штайнмайера" люди, ассоциирующиеся с Зеленским и "Слугой народа", выдвинули более 30 идей по переписыванию Минских соглашений "в соответствии с украинскими интересами". Помимо "карабахского сценария" общество через социальные сети приучается к некой "формуле Зеленского", официально не озвученной, но которую тот повезет на встречу в нормандском формате взамен существующих договоренностей, и которая, по его мнению, не может быть не принята Германией, Францией и Россией. Тем временем представители украинского командования на Донбассе, не успев отвести войска в районе Петровского, уже заявляют о готовности вернуть оставленные позиции, если сочтут это необходимым.

В конце концов недовольство Минскими соглашениями обрело форму политической инициативы: фракция партии "Голос" официальным заявлением потребовала от президента и парламента выйти из Минских соглашений. В тот же день спикер Рады Дмитрий Разумков от имени "Слуги народа" допустил создание коалиции с "Голосом", то есть солидаризовался с предлагаемым отказом от мира.