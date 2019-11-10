Прочитать цикл лекций в ведущих китайских университетах пригласили профессора МГУ академика Аскара Акаева. Чем вызван такой интерес? Об этом ученый рассказал "РГ".

Темы лекций, конечно же, выбирали хозяева, поэтому могу предположить, что их главный интерес связан с участием России в китайском глобальном проекте "Шелковый путь"?

Аскар Акаев: Вы правы. Здесь важно подчеркнуть такой момент. Несколько лет назад по инициативе ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего в ведущем центре высоких технологий Китая - Шэньжэне был создан российско-китайский университет. Кстати, это точная копия Московского университета, только на 100 метров ниже. И когда глава страны Си Цзиньпин объявил проект "Шелкового пути", Садовничий сказал: нам надо разработать его компьютерную модель.

И она оказалась очень эффективной. Мы на различных сценариях показали, как проект может развиваться до 2050 года, оценили его преимущества и риски, его влияние на китайскую экономику, технологии, международную торговлю и многие другие аспекты. Эта работа российских ученых очень заинтересовала китайских коллег. А сейчас, когда в нашей стране появился свой проект, связанный с созданием высокоскоростного железнодорожного транспортного коридора "Европа-Азия", этот интерес многократно увеличился.

Расскажите о нем подробней.

Аскар Акаев: Речь идет о создании транспортного моста между Европой и Азией, а по сути эффективном использовании нашего уникального географического положения. Эта цель поставлена в майском указе президента страны. Основные требования: время перевозки грузов по железной дороге с Дальнего Востока до западной границы России нужно сократить до семи дней, объем транзитных перевозок увеличить в четыре раза, пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей увеличить в полтора раза, до 180 миллионов тонн. В итоге наша страна должна стать одним из мировых лидеров по транзиту грузов между Европой и Азией.

Все здорово, но есть одно но. Морской путь во много раз дешевле железной дороги. Неужели китайцы готовы переплачивать?

Аскар Акаев: На сегодняшний день вы правы: по морю перевозится 99,5% китайского экспорта в Европу, а по железнодорожной дороге - всего 0,5%. И причина понятна. Стоимость железнодорожной доставки 3000-6000 долларов за контейнер, а по морю - 800-2000 долларов. Есть и еще одна причина предпочесть море - низкая пропускная способность железнодорожных магистралей.

В чем же тогда интерес китайцев к нашей железной дороге?

Аскар Акаев: Конечно, море всегда будет оставаться монополистом. И тем не менее у железной дороги есть свой шанс, своя ниша, где она может существенно потеснить морской вариант. Это ассортимент товаров, для которых доставка за 3-5 дней по высокоскоростной магистрали - а это 200 км/час и выше - вместо 30-45 дней по морю окажется решающим преимуществом в борьбе с конкурентами. Прежде всего это продукция высоких технологий, например электроника, которую в борьбе с конкурентами надо как можно быстрей выбросить на рынок. И северный вариант "Шелкового пути" позволит увеличить экспорт через нашу высокоскоростную железную дорогу с 0,5 до 2,5%. Учитывая масштабы китайского экспорта, это огромная величина.

Но замыкать значение транспортного моста только сугубо на высокоскоростных перевозках не совсем верно. Он даст импульс для развития многим регионам России, которые пока не освоены.

А это китайцам тоже интересно?

Аскар Акаев: Конечно. Ведь вокруг железнодорожной магистрали будет формироваться экономический пояс, в который попадут уникальные месторождения полезных ископаемых. Они нужны не только нам, но и Китаю, и всему миру. Только один пример. В Чили знаменитое месторождение меди кормит весь мир уже 200 лет, но запасы заканчиваются. Так вот в Сибири открыто крупное месторождение, и уже можно предполагать, что сюда переместится мировой медный центр. Это крайне интересно китайцам, которые могут инвестировать и участвовать в этих разработках.

Вообще надо учесть, что наш проект имеет мультипликативный эффект. Он окажет огромное влияние на экономику, геополитику, социальную сферу и так далее. Причем речь идет не просто о модернизации существующих предприятий, а о создании новых на основе цифровой экономики, где будут внедрены самые передовые технологии. Скажем, в Сибири и на Дальнем Востоке новые магистрали дадут толчок появлению инновационной промышленности, рождению новых городов. Проект породит огромное число новых рабочих мест самой разной квалификации. Например, общий штат высокоскоростной железной дороги может составить порядка 600-700 тысяч человек. А если учесть, что на одного работающего в новой транспортно-логистической системе может приходиться до девяти рабочих мест в сопряженных сферах народного хозяйства, то общее количество новых рабочих мест составит до нескольких миллионов человек.

Такие масштабные перспективы развития Сибири и Дальнего Востока уже привлекает внимание многих стран и прежде всего азиатского региона.

Наверняка цена нашего проекта столь огромна, что Россия его в одиночку вряд ли не потянет.

Аскар Акаев: Проект оценивается в 18 триллионов рублей. Несомненно, в его реализации Китай примет самое активное участие. Наш мост будет частью проекта "Шелковый путь", для реализации которого создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, его членами уже стали около 150 стран. Весь мир заинтересовался этим проектом.

Какие помимо "Шелкового пути" научные темы еще заинтересовали китайцев? О чем будут ваши лекции?

Аскар Акаев: Прежде всего я бы выделил математику во всех ее аспектах, но главным образом компьютерное моделирование. Российская математическая школа всегда считалась одной из лучших, не случайно наши программисты работают в лучших фирмах мира. Наши разработки очень интересуют китайских специалистов, причем не только конкретные математические модели, но и в целом принципы такого моделирования, фундаментальная наука.

Как известно, Китай сегодня является одним из мировых лидеров в формировании цифровой экономики. В то же время эта тематика является в МГУ одной из приоритетных, под руководством Виктора Антоновича Садовничего выполнен цикл работ по математической теории цифровых технологий, цифровой экономики. Они очень заинтересовали китайцев.

Кроме того, мы с помощью компьютерных моделей занимаемся долгосрочным прогнозированием мировой экономики, ее динамикой. В свое время подготовили прогноз развития стран БРИКС до 2050 года. О чем меня и попросили рассказать в своих лекциях.

И наконец, проблемы климата, которые сегодня тревожат весь мир. У нас есть работы о последствиях Парижского климатического соглашения. На моделях мы изучали, помогут ли заложенные в документе меры избежать катастрофического сценария из-за глобального потепления. Какие могут быть варианты, чтобы его избежать. Как известно, здесь ставка делается на альтернативную энергетику, а Китай сейчас впереди всей планеты в этой области. Он крупнейший в мире производитель солнечных фотоэлектрических батарей и ветряных электростанций. Поэтому Китай очень интересуется нашими моделями климата.

От редакции

В воскресенье академику Аскару Акаевичу Акаеву, первому президенту Кыргызстана 75 лет. "РГ" присоединяется во всем сердечным поздравлениям юбиляра.