Анна Щербакова первой из российских фигуристок отобралась в финал Гран-при, который пройдет в начале декабря в Турине. Аня выиграла два этапа - в Америке и Китае, что гарантировало ей попадание в шестерку лучших одиночниц.

На поездку в Италию "железно" претендуют еще две юные дебютантки взрослого сезона, ученицы Этери Тутберидзе 15-летняя Александра Трусова и 16-летняя Алена Косторная, которые одержали не менее яркие победы в Канаде и Франции. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, занявшая второе место после Косторной в Гренобле, все еще в игре. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ставшая пятой на "Скейт Канада", готовится к выступлению в Москве в следующие выходные, но из гонки точно выбыла. Елизавета Туктамышева, скорее всего, тоже. Лиза, прыгающая три тройных акселя в своих программах, была третьей в Америке и не смогла подняться выше в Китае, тогда как "серебро" давало возможность побороться за финал. Но в короткой подвел тот самый коронный и, казалось, такой стабильный "триксель". В произвольной - выезды с лутца и флипа. Хотя аксели - в каскаде и сольный - были просто шикарными.

На этапе в Китае 15-летняя Щербакова уверено выиграла короткую и произвольную программы. Фото: EPA

Неудивительно, что многие специалисты - не только тренер Туктамышевой Алексей Мишин - выражали недовольство судейством, причем обеих россиянок. Например, у японки Сатоко Мияхары, которая в итоге стала второй, на недокрут на лутце не обратили внимания. А вот Щербакову, снова сделавшую два четверных лутца в произвольной программе, наказали. Да, Туктамышева и сама допустила падение в короткой программе, но очевидно, что оценки ей попридержали. Иначе слишком много наших фигуристок окажется в финале.

Обидно, что шансы на поездку в Турин так сократились именно у Туктамышевой. Ей уже пришлось испытать разочарование в прошлом сезоне, когда она смогла восстановиться после воспаления легких, вернуться в прекрасную форму, но проиграла в борьбе за путевку на чемпионат мира Евгении Медведевой. Причем тоже весьма спорно. Но Лиза умеет держать удар. Она, кстати, вернула свою прошлогоднюю произвольную программу, которую катает с эмоциями и настроением. Возможно, спортсменка примет участие в "челленджере" в Загребе и будет готовиться к чемпионату России, где накал страстей будет повыше, чем в финале Гран-при.

И еще немного об оценках и перспективах, но уже у чемпионки Анны Щербаковой. Хоть она и обошла по итоговой оценке на Cup of China Мияхару почти на 15 баллов, а Туктамышеву почти на 19, самой себе образца "Скейт Америка" она проиграла, пусть и немного (226,04 против 227,76). Но вообще у нее только четвертый-пятый результаты в текущем сезоне. Впереди "Королева четверных" и рекордсменка Александра Трусова (241,02), Алена Косторная (236,00) и японка Рика Кихира (230,33). Загитова в этом списке восьмая (216,06). Посмотрим, как откатают девушки два оставшихся этапах Гран-при - в Москве (15-17 ноября) и Саппоро (23-25 ноября).

Между тем

К российским одиночницам приковано столько внимания, что в тени их рекордов оказываются успехи других спортсменов. Так было на Гран-при Канады, когда в парном катании победили Александра Бойкова - Дмитрий Козловский. А они ведь обошли лидеров сборной Евгению Тарасову - Владимира Морозова.

В Китае важную победу одержали танцоры Виктория Синицина - Никита Кацалапов. Для нашего дуэта это первое совместное "золото" в серии Гран-при. Двукратные призеры чемпионатов мира американцы Мэдисон Чок - Эван Бейтс пытались снова оставить россиян на втором месте, но по сумме двух прокатов все же уступили.