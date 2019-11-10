Аудитория киберспорта в России составила 12 миллионов человек

Аудитория киберспорта в России составляет около 12 млн человек и при этом ежегодно растет примерно на 18-20%. Об этом сообщил генеральный продюсер одной из крупнейших в СНГ студий, проводящих трансляции крупных киберспортивных соревнований, RuHub Антон Олейник информационному агентству ТАСС в кулуарах Национального рекламного форума в Екатеринбурге.

По его словам "аудитория киберспорта в России всех возрастов, от 13 и до людей преклонных годов, составляет порядка 12 млн человек и рост продолжается. Если говорить про показатели зрителей, которые находятся на трансляциях RuHub, то я вижу, что и эта цифра растет" - говорит Антон. Также он уточнил, что процент ежегодного притока зрителей составляет порядка 18-20%, что является крайне положительным показателем как для самой студии, так и, в долгосрочной перспективе, для всей отрасли киберспорта в России.

Накануне в Екатеринбурге прошел второй Национальный рекламный форум, на котором собрались эксперты в сфере маркетинга и рекламы со всей страны. В программе мероприятия несколько важных тематических блоков: диджитал, видео, ивент, маркетинг, креатив, клиенты.