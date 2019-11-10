Банкротство приравняют к госзаказу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает передать право торговать имуществом банкротов электронным торговым площадкам (ЭТП), работающим по госзаказу.

Минэкономразвития и ФАС планируют внести поправки в Закон "О несостоятельности (банкротстве)", согласно которым 48 площадок могут лишить возможности организовывать торги по продаже имущества банкротов. "Вступившие в саморегулируемые организации площадки проводят эти торги от 4 до 8 лет", - отметил депутат Госдумы Алексей Кобилев. Но торги могут отдать площадкам, отобранным для проведения госзакупок. При этом из восьми аккредитованных операторов только у трех есть опыт организации продаж имущества банкротов.

Президент Национального союза "Совет по профессиональной деятельности в электронных торгах" Александр Бойко опасается, что у площадок, работающих по госзаказу, не получится так же хорошо продавать имущество банкротов, как они организовывают закупочные процедуры. По его словам, регулятор должен вынести требования к операторам, и если площадка соответствует им, то она должна иметь право продавать имущество.

При этом ФАС высказывается за сокращение числа операторов - их проще контролировать. Сейчас половина жалоб на ЭТП признается необоснованной, из-за того, что заявитель не может доказать, например, сбой в системе. "У площадок, работающих по госзаказу, такой проблемы нет, потому что независимый регистратор фиксирует весь процесс торгов", - подчеркивает начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Оксана Малая. К слову, функционал независимого регистратора сейчас дорабатывает Федеральное казначейство и обещает запустить его с 1 января 2020 года.

Половину жалоб на операторов признают необоснованными

Помочь ФАС с рассмотрением жалоб предлагают саморегулируемые организации. За три года они научились оперативно решать вопросы участников торгов и оставлять "за бортом" недобросовестных операторов. Впрочем, начальник управления Росреестра Марина Соколова сообщила, что в ноябре - декабре во всех СРО пройдут плановые проверки, после которых будет дана объективная оценка их деятельности за три года.