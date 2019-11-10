В регулярном чемпионате Евролиги, который в этом сезоне расширен с 16 участников до 18, сыграно семь туров из 34. Действующий обладатель трофея ЦСКА утратил лидерство, неожиданно уступив на выезде во французской провинции середняку турнира клубу АСВЕЛ (Виллербанн) - 66:67.

"Красно-синие" вынуждены были выступать в Виллербанне, где не были целых 17 лет, без получившего повреждение колена Джоэла Боломбоя, продолжающего лечить травму колена Дэниэла Хэкетта, имеющего проблемы с ногой Михаила Кулагина. Это если не говорить об Уилле Клайберне - он выбыл до конца сезона и ждет операцию на колене.

Весь матч прошел в примерно равной борьбе, хотя в какой-то момент хозяева оторвались на девять очков, но этот дефицит армейцы быстро ликвидировали. Под занавес стартовой четверти в рядах российской команды на официальном уровне дебютировал родившийся в ЦСКА центровой с греческим паспортом Коста Куфос. До этого он 11 лет провел в НБА, еще до начала нынешнего сезона оказался травмирован и только-только восстановился. Во Франции Куфос пробыл на площадке порядка семи минут чистого времени и набрал четыре очка.

Развязка встречи наступила в концовке. За 13 секунд до сирены об окончании основного времени матча баскетболист АСВЕЛа Джордан Тэйлор дальним попаданием вывел французский клуб вперед, установив окончательный результат - 67:66 в пользу хозяев. В последней атаке армейцев был шанс у главного пока снайпера ЦСКА Майка Джеймса, но он промахнулся.

- Победа в этом матче досталась АСВЕЛу, но и у нас была возможность добиться успеха. Мы позволили сопернику реализовать много открытых бросков, совершали потери мяча, - констатировал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Плюс у нас не пошли трехочковые. Смотрите сами: Стрелниекс - ноль из пяти, Хиллиард - ноль из четырех. И 55 процентов реализации штрафных тоже никуда не годится.

ЦСКА потерял лидерство в Евролиге, теперь впереди испанская "Барселона" и "Милан" (Италия)

Теперь в Евролиги лидируют испанская "Барселона" и итальянский "Милан" - по шесть побед и одному поражению. По пять выигрышей в семи встречах у квартета команд. Помимо наших ЦСКА и "Химок" это израильский "Маккаби" (Тель-Авив) и турецкий "Эфес". На этой неделе в восьмом туре встречаются: 14 ноября "Химки" - "Милан", "Эфес" - "Зенит". 15 ноября ЦСКА - "Фенербахче" (Турция). В воскресенье в Единой лиге армейцы принимали "Локо-Кубань". Результат стал известен после подписания этого номера "РГ".

Где будем смотреть

11 ноября, понедельник, "Матч! Страна"

19.55. "Химки" (Московская обл.) - "Парма" (Пермский край). Единая лига. Прямая трансляция.