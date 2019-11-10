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Рубрика: Экономика

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Биржевые фонды завоевывают российских инвесторов
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
У российских инвесторов набирают популярность ETF (Exchange Traded Fund, торгуемые на бирже фонды) и биржевые паи. Можно говорить о второй волне бума коллективных инвестиций: с начала года стоимость чистых активов индексных фондов выросла на 400%. На рынок вышли крупные провайдеры - госбанки.

В 2020 году рынок биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) вырастет еще по крайней мере на несколько десятков процентов, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. С учетом появления новых игроков и новых фондов в 2020 году накопленная в БПИФ сумма чистых активов может превысить 20 млрд рублей, что соответствует приросту на уровне 25-30%, прогнозирует финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. "На наш взгляд, привлекательность таких фондов будет расти по мере дальнейшего снижения банковских ставок по депозитам, однако определяющими моментами станут конъюнктура рынков и доходность", - говорит Дейнека.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Биржевые фонды в Россию пришли как давно знакомые на развивающихся рынках ETF. В мире их сотни на любой вкус, большинство доступно только квалифицированным инвесторам и/или через иностранного брокера. В России зарегистрировано уже более 30 ETF/БПИФов. Покупая их, инвестор фактически приобретает портфель ценных бумаг, создаваемый и балансируемый по определенному принципу: есть фонды на металлы, акции, облигации, индексы, можно выбрать дивидендную стратегию, консервативную или рискованную. В основе портфеля фонда могут быть активы, номинированные и торгуемые за иностранную валюту, например, золото.

В 2020 году чистые активы биржевых фондов превысят 20 млрд рублей

По сравнению с обычными ПИФами, БПИФы иногда удобнее покупать через брокерский счет, а не через агента или управляющую компанию (то есть покупать и продавать их просто и быстро), кроме того, у них сравнительно низкие комиссии за управление и отсутствует вознаграждение за результаты управления. Демократичный порог входа (от нескольких сотен рублей), возможность покупок на индивидуальный инвестиционный счет ради налогового вычета, - все это тоже аргументы в пользу того, чтобы не пытаться самому изобрести велосипед, составляя свой портфель, если можно взять готовый ETF/БПИФ. Наконец, самому собрать портфель, аналогичный какому-нибудь фонду, порой невозможно из-за того, что базовый актив недоступен на российском рынке или недешев.

400 процентов - такой рост показала стоимость чистых активов торгуемых на российских биржах индексных фондов. Фактически началась вторая волна бума коллективных инвестиций

Для частного инвестора нет практической разницы между паями биржевого фонда и акцией ETF. На российских биржах представлены и паи БПИФов, и акции ETF, выпущенные по иностранному праву. Из-за требований налогового законодательства ETF, как правило, не подразумевают выплату полученных ими самими доходов в денежной форме, но доходы при этом не пропадают - они капитализируются, то есть включаются в состав имущества и увеличивают стоимость чистых активов.

Экономика Финансы Инвестиции
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