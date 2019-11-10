Предпоследний, "оранжевый", уровень опасности объявлен в центральной части Великобритании из-за масштабных наводнений. За один день в графствах Южный Йоркшир и Дербишир выпала месячная норма осадков, сообщает BBC. В местной реке Дон уровень воды преодолел отметку шесть метров, что стало рекордным показателем за последние десять лет.

Стихия вызвала транспортный коллапс в центральных регионах: прекращено движение пригородных поездов, перекрыты ключевые автострады. Сотни домов остались без электроэнергии. Более тысячи местных жителей вынуждены покинуть свои дома, и для них в срочном порядке оборудовали временные жилища. Из-за проливных дождей десятки посетителей крупного торгового центра в городе Шеффилд оказались заблокированы в здании и провели там всю ночь.

В результате буйства стихии один человек погиб и трое числятся пропавшими без вести. По данным спасателей, женщину унесло бурлящим потоком, когда она переходила улицу. Полный размер ущерба еще предстоит оценить, говорят эксперты. По предварительным оценкам, разгул стихии может обойтись страховым компаниям в 500 миллионов евро. По прогнозам в ближайший день осадки прекратятся, но избавиться от паводка удастся не ранее середины недели.