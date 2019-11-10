Чем пополнятся списки важнейших лекарств

Официальные перечни лекарств на 2021 год будут дополнены девятью препаратами для лечения гемофилии, легочной гипертензии, рака щитовидной железы, сахарного диабета, психических заболеваний, боли.

Речь идет о списках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), необходимых лекарственных средств (ОНЛС) и высокозатратных нозологий (ВЗН), которые применяются для лечения "дорогостоящих" болезней. В перечни включены ипраглифлозин (ЖНВЛП, ОНЛС); селексипаг (ЖНВЛП, ОНЛС); симоктоког альфа (ВЗН); эмицизумаб (ЖНВЛП, ВЗН); калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид (ЖНВЛП); кабозантиниб (ЖНВЛП); окрелизумаб (ВЗН); тапентадол (ОНЛС); луразидон (ЖНВЛП, ОНЛС).

Как пояснил замминистра здравоохранения Олег Салагай, включение лекарств в список ЖНВЛП позволит сдерживать рост цен на них, потому что государство фиксирует максимальную отпускную цену, она регистрируется и не может повыситься в течение года. Также включение лекарств в такие списки дает ориентир госзакупкам для стационаров и льготных программ - препараты из перечней закупаются государством в первую очередь.

Кроме того, комиссия по формированию перечней лекарственных препаратов, заседание которой прошло в минздраве, не поддержала предложения по исключению из списков трех лекарств - пропранолола (ЖНВЛП, ОНЛС), атенолола (ЖНВЛП, ОНЛС), ксилометазолина (ЖНВЛП).

А вот препарат для лечения лейкоза дазатиниб не был рекомендован к включению в перечни. Как пояснила пресс-служба минздрава, включение альтернативного лекарственного препарата не должно приводить к увеличению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Впрочем, окончательное решение о включении лекарств в перечни или исключения из них примут только через год - осенью 2020 года. К этому времени должно пройти еще три серии ежеквартальных заседаний комиссии.

Список ЖНВЛП утверждается ежегодно, он появился в 2012 году. В текущем году в этот перечень входит 735 лекарств, в 2020 году он увеличится до 758.

Включение лекарств в список важнейших позволит сдерживать рост цен на них и даст ориентир госзакупкам для стационаров и льготных программ

Программа льготного лекарственного обеспечения "Семь высокозатратных нозологий" работает с 2008 года. Она охватывает такие заболевания, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, состояния после трансплантации органов или тканей. С этого года в программу включили еще пять редких и тяжелых заболеваний - гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов. Лекарства для больных с перечисленными диагнозами приобретает минздрав за счет средств федерального бюджета.