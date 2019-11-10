Чем пополнятся списки важнейших лекарств

Новости

В составе сборной РФ на матчи отбора Евро-2020 произошла еще одна замена 18:57
В Ростове полицейские сняли фильм по мотивам самого частого преступления 18:40
Выбираем подержанный Honda CR-V до миллиона рублей 18:26
ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в 16-м туре РПЛ 18:25
Аудитория киберспорта в России составила 12 миллионов человек 18:02
Загитова хочет открыть японский ресторан 17:57
Умер автор обложек классических альбомов The Beatles Роберт Фриман 17:44
Врачи рассказали о результатах первой в истории пересадки гениталий 17:13
В Москве сразятся мастера скейтбординга 16:53
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 16:36
Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо 16:17
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 16:05
Глава МВД Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции 16:03
МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз 16:03
МИД РФ: США ведут недобросовестную конкуренцию в спорте с Россией 15:58
Новым главой партии "Слуга народа" стал психотерапевт-политтехнолог 15:55
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе 15:52
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников 15:41
Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 15:32
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура 15:29
Какие модели покинули авторынок Европы 15:22
В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова 15:20
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации 15:13
За двое суток продано более 10 тысяч билетов на поезда в Крым 15:04
На Кубани число отравившихся школьников увеличилось до 51 15:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
10.11.2019 17:52
Рубрика: Экономика

Решение для жизни

Чем пополнятся списки важнейших лекарств
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
Официальные перечни лекарств на 2021 год будут дополнены девятью препаратами для лечения гемофилии, легочной гипертензии, рака щитовидной железы, сахарного диабета, психических заболеваний, боли.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Речь идет о списках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), необходимых лекарственных средств (ОНЛС) и высокозатратных нозологий (ВЗН), которые применяются для лечения "дорогостоящих" болезней. В перечни включены ипраглифлозин (ЖНВЛП, ОНЛС); селексипаг (ЖНВЛП, ОНЛС); симоктоког альфа (ВЗН); эмицизумаб (ЖНВЛП, ВЗН); калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид (ЖНВЛП); кабозантиниб (ЖНВЛП); окрелизумаб (ВЗН); тапентадол (ОНЛС); луразидон (ЖНВЛП, ОНЛС).

Фото: Istock
Как получить незарегистрированные лекарства для тяжелобольных детей

Как пояснил замминистра здравоохранения Олег Салагай, включение лекарств в список ЖНВЛП позволит сдерживать рост цен на них, потому что государство фиксирует максимальную отпускную цену, она регистрируется и не может повыситься в течение года. Также включение лекарств в такие списки дает ориентир госзакупкам для стационаров и льготных программ - препараты из перечней закупаются государством в первую очередь.

Кроме того, комиссия по формированию перечней лекарственных препаратов, заседание которой прошло в минздраве, не поддержала предложения по исключению из списков трех лекарств - пропранолола (ЖНВЛП, ОНЛС), атенолола (ЖНВЛП, ОНЛС), ксилометазолина (ЖНВЛП).

А вот препарат для лечения лейкоза дазатиниб не был рекомендован к включению в перечни. Как пояснила пресс-служба минздрава, включение альтернативного лекарственного препарата не должно приводить к увеличению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Впрочем, окончательное решение о включении лекарств в перечни или исключения из них примут только через год - осенью 2020 года. К этому времени должно пройти еще три серии ежеквартальных заседаний комиссии.

Список ЖНВЛП утверждается ежегодно, он появился в 2012 году. В текущем году в этот перечень входит 735 лекарств, в 2020 году он увеличится до 758.

Включение лекарств в список важнейших позволит сдерживать рост цен на них и даст ориентир госзакупкам для стационаров и льготных программ

Программа льготного лекарственного обеспечения "Семь высокозатратных нозологий" работает с 2008 года. Она охватывает такие заболевания, как гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянный склероз, состояния после трансплантации органов или тканей. С этого года в программу включили еще пять редких и тяжелых заболеваний - гемолитико-уремический синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов. Лекарства для больных с перечисленными диагнозами приобретает минздрав за счет средств федерального бюджета.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье Все о перечнях лекарств
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал МВД жестко противодействовать терроризму
Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников