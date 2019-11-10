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10.11.2019 22:09
Рубрика: Спорт

Южанам холодно

ЦСКА дома победил кубанцев в рамках Единой лиги
Текст: Владимир Ильин
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 253(8011)
В центральном матче очередной игровой недели регулярного чемпионата Единой лиги в столице встретились ЦСКА и "Локомотив-Кубань". Обе команды подошли к этому противостоянию на негативном фоне своих недавних еврокубковых поражений. Армейцы использовали преимущество своей площадки и взяли верх со счетом 81:72.

"Красно-синие" получили минимальный отдых после визита во Францию, где проиграли матч Евролиги АСВЕЛу из Виллербана с минимальной разницей - 66:67. Чуть ранее железнодорожники в Еврокубке уступили дома "Летувос Ритас".

При относительно равной игре в воскресенье москвичи по крупицам выгрызали свое преимущество в каждой четверти. Перед началом заключительной десятиминутки столичная команда лидировала с разницей в восемь очков. Дальнее попадание литовского легионера "Локо" Мантаса Калниетиса и бросок в кольцо сверху в исполнении баскетболиста сборной России Владимира Ивлева помогли гостям заметно сократить отставание - 61:64. Но вскоре со стороны ЦСКА последовал ответ лучшего бомбардира Евролиги прошлого сезона Майка Джеймса, метко выстрелившего из-за трехочковой дуги.

Фото: РИА Новости
Баскетболисты ЦСКА уступили клубу АСВЕЛ в Евролиге

На этом гости свою отчаянную погоню не завершили. За три с небольшим минуты до сирены Сэм Деккер двумя результативными штрафными позволил "Локо" совсем уж близко подойти к хозяевам - 70:72. Однако концовку ЦСКА сумел провести уверенно и на классе.

В итоге двузначные бомбардирские показатели сразу у пяти игроков "красно-синих" - Майка Джеймса (22), Яниса Стрелниекса (11), Кайла Хайнса (10), Дэррана Хиллиарда (10) и Андрея Воронцевича (10). У южан отличились Уилл Каммингс (19), Мантас Калниетис (15) и Джонни О"Брайант (12).

Результаты остальных матчей тура: "Астана" (Казахстан) - "Цмоки-Минск, Белоруссия) - 91:89, "Автодор" (Саратов) - "Калев" (Эстония) - 100:90, УНИКС (Казань) - БК "Нижний Новгород" - 89:85, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Енисей" (Красноярск) - 89:80.

Если не брать в расчет безоговорочного лидерства подмосковных "Химок" (6 побед - 0 поражений), то в целом ситуация в верхней части таблицы весьма запутанная. За командой Римаса Куртинайтиса теперь идет ЦСКА (5-2), и далее с равными показателями (по 3-2) расположилась внушительная группа участников - "Астана", "Локомотив-Кубань", БК "Нижний Новгород" и "Енисей".

Армейцы и "Локо" играли друг против друга на фоне своих недавних еврокубковых поражений

Где будем смотреть

11 ноября, понедельник, "Матч! Страна"

19.55. "Химки" (Московская обл.) - "Парма" (Пермский край). Единая лига. Прямая трансляция.

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