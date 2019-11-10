В конце сентября минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития страны на период до 2024 г., на который и был сориентирован майский указ президента.

Понятно, что возможности решения поставленных в нем задач в значительной степени определяются тем, какой темп был взят на старте. Однако, глядя на представленные в прогнозе предварительные итоги этого года, приходится констатировать, что бурного старта пока не получается. Более того, ожидаемые итоги не только не свидетельствуют о начале прорывного развития, но оказываются существенно ниже невысоких темпов, достигнутых в предшествующем году: прирост ВВП снижается в 1,8 раза, промышленного производства - почти в 1,3 раза, инвестиций в основной капитал - более чем в 2 раза, реальной среднемесячной заработной платы - более чем в 5 с половиной раз. Хотя прирост реально располагаемых денежных доходов населения по итогам года и ожидается на уровне прошлого, но он составляет лишь одну десятую долю процента, которую не то что трудно заметить в реальной жизни, но и уловить статистическими наблюдениями. Соответственно, в два раза замедлится темп прироста розничного товарооборота, а объем платных услуг населения и вовсе уйдет в минус.

Но может быть, как об этом приходилось слышать от некоторых представителей экономических властей, этот год решили посвятить накапливанию сил перед последующим рывком? Однако, анализируя представленный прогноз, приходится признать, что прорывное развитие в нем не просматривается.

Среднегодовые темпы роста ВВП в период 2019-2024 гг. прогнозируются на уровне 2,7%. Это, конечно, почти в 4 раза выше, чем в предыдущее шестилетие. Однако нельзя не вспомнить, что в Основных направлениях деятельности правительства, принятых в начале 2013 г., отмечалось, что двух-трехпроцентный среднегодовой рост ВВП не позволит сбалансировать экономические и социальные показатели развития страны. Жизнь подтвердила верность обозначенной "красной черты". По данным Росстата в 2013-2018 гг. среднегодовой темп роста ВВП составил всего лишь 0,7%. В результате реально располагаемые денежные доходы населения начиная с 2014 г. непрерывно снижались и по итогам 2018 г. оказались ниже, чем они были в 2010 г. Размер среднемесячной реальной заработной платы - на уровне 2014 г., а реальный размер назначенных пенсий - ниже, чем в 2012 г. Неудивительно, что важнейший показатель, характеризующий материальное благополучие населения - конечное потребление домашних хозяйств - в 2018 г. был ниже, чем в 2012 г. При этом объем инвестиций в основной капитал - главный источник экономического роста, без чего невозможно ни повышать реальные доходы населения, ни решать другие важнейшие социальные задачи - так и не восстановился после трехлетнего (2014-2016 гг.) падения, оставшись на уровне чуть ниже, чем он был в 2013 г.

Но ведь нынешние 2,7% среднегодового прироста также находятся на уровне обозначенной "красной черты". И тогда неудивительно, что размер реальных располагаемых доходов населения в 2024 г. прогнозируются в размере лишь на 1% выше, чем в 2013 г., после которого началось их падение. Похож такой темп на прорывное социально-экономическое развитие?

Правда, прогноз обещает, что среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал в этот же период составят целых 5,6% против их снижения в среднем на 0,3% в год в 2013-2018 гг. Но, во-первых, нельзя не отметить, что все эксперты нынче гадают: за счет чего уже в 2020 г. прирост инвестиций, чтобы выйти на заложенный в прогнозе темп прироста, должен, согласно прогнозу, оказаться более чем в 2 раза выше двухпроцентного прироста, ожидаемого в нынешнем году, да еще при том, что за первое полугодие 2019 г. их прирост составил всего 0,6%. Во-вторых, рост инвестиций, диверсификация экспорта, уменьшение доли нефтегазовых доходов бюджета и другие макроэкономические показатели - это не цели экономического роста, а средства (условия), необходимые для достижения устойчиво высоких темпов социального благополучия граждан. А оно, как известно, начинается с роста реальных денежных доходов.

Естественно, возникает вопрос: а что необходимо делать, чтобы стабильность преобразовалась в необходимые стране, обществу высокие темпы социально-экономического развития.

Здесь необходимо понять, что экспертное сообщество не может предложить программу действий. Составление такой программы и ее последующая реализация - тяжелый крест ответственности правительства. Экспертное сообщество может лишь предложить сценарии возможного будущего.

Сегодня нет недостатка в сценариях, выводящих страну на необходимые темпы, и если в предложенном прогнозе им не нашлось места, то, значит, те, кто отвечает за эту работу, не видят возможности их реализации. И тогда возникает законный вопрос: почему?

Предпринимательское доверие - вот что сегодня становится драйвером социально-экономического развтия страны. Хорошо, что это понимают экономические власти

Всем понятно, что для роста, тем более прорывного, опирающегося на прорывное технологическое развитие, необходим существенно больший, чем имеем, объем инвестиций. Кто должен их дать? Государство? Оно и старается увеличить инвестиции в экономическое развитие. Но следует помнить, что государственные инвестиции способны осуществить важные, но точечные прорывы. Главной движущей силой является инвестиционная активность предпринимательского сектора. Есть у этого сектора ресурсы? По заявлениям экономических властей в банках на счетах компаний находится около 30 триллионов рублей, что намного превышает все доходы государственного бюджета. Что же мешает предпринимателям направить эти средства на развитие своего дела, а значит, и на создание новых высокотехнологичных производств и, следовательно, соответствующих рабочих мест, что повлечет рост доходов не только предпринимателей, но и работающих, увеличит объем налоговых поступлений, что создаст большие возможности для социальных трансфертов пенсионерам, семьям с детьми, развитию всей социальной сферы и т. д.?

Говорят о высоких процентах за кредиты, которые необходимы предпринимателям. Банк России недавно снизил ключевую ставку, на которую ориентируются банки, устанавливая проценты по кредитам и вкладам, до 6,5%. В СМИ активно обсуждается, как это скажется на гражданах, берущих кредиты или размещающих депозиты. Но как-то не встречается рассуждений, как это повлияет на инвестиционную активность предпринимателей. Думается, это не случайно. Напомним, что в 2013 г. эта ставка была еще ниже - 5,5%. Однако именно в этом году прирост инвестиций в основной капитал практически остановился, составив 0,8% за год. Значит, дело не только в этом.

Конечно, причин низкой инвестиционной активности предпринимателей много. Но одна представляется ключевой, исходной.

Выступая 25 сентября на правительственном часе в Совете Федерации, министр экономического развития М. Орешкин заявил: "Необходимое условие роста инвестиционной активности - повышение доверия предпринимательского сообщества к государству". Справедливые слова. Об этом еще в 1513 г. писал Н. Макиавелли, что государство должно "побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам, чтобы одни благоустраивали свои владения, не боясь, что эти владения у них отнимут, другие - открывали торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами". Без такого доверия ни один здравомыслящий предприниматель не будет ориентироваться на долгосрочные планы. При отсутствии такого доверия главной задачей предпринимателя становится ориентация не на развитие, а на получение дохода здесь и сейчас. На тех немногих, кто все-таки думает о будущем, смотрят в лучшем случае с недоумением, как на Дон Кихота.

Предпринимательское доверие - вот что сегодня становится драйвером социально-экономического развития страны. Хорошо, что это понимают экономические власти. Но только, как заручиться таким доверием, если представители этих властей начинают публично озвучивать разные прогнозы о завтрашнем дне экономики и говорят о различающихся вариантах действий, которые надо предпринимать? На кого ориентироваться в таком случае не только предпринимателям, но и обычным людям: на минэкономразвития, Центробанк или, может быть, на Счетную палату? Может, следует начать с того, чтобы не выносить свои расхождения на публику, а выработав - пусть и в дискуссиях - линию государственной экономической политики, следовать ей и в делах, и в словах.

И еще следует помнить, что для предпринимателя государство - это не столько федеральные министерства и ведомства, сколько конкретные представители государственных органов на местах. Именно эти люди - а не государственные программы - формируют инвестиционный климат, в котором действует каждый предприниматель. От того, как государственная власть по всей своей вертикали сможет направить действия каждого своего представителя на достижение общей пользы, зависит то самое предпринимательское доверие, результатом которого и будет прорывное развитие.