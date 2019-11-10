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Рубрика: Власть

Эрдоган позвонил Путину, чтобы обсудить Идлиб

Текст: Кира Латухина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить действия по стабилизации в Сирии.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: iStock
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Лидеры положительно оценили развитие двустороннего сотрудничества, в частности, стратегические проекты в энергетике и военно-технической сфере, отметив, что в конце декабря будет введен в эксплуатацию газопровод "Турецкий поток".

Главы государств уделили большое внимание вопросам сирийского урегулирования. Лидеры акцентировали важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов ее территориальной целостности, суверенитета и единства, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Reuters
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Путин и Эрдоган также обменялись мнениями по ситуации в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость совместных усилий по выполнению договоренностей, достигнутых в прошлом году.

Главы государств приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета и отметили решающий вклад стран - гарантов Астанинского процесса в его подготовку. Лидеры подтвердили стремление и дальше способствовать продвижению межсирийского политического диалога и согласовали график контактов на высшем уровне.

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