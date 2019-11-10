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10.11.2019 16:03
Рубрика: Власть

Глава МВД Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции

Текст: Александр Степанов

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев на торжественной церемонии, посвященной этому событию, вручил государственные и ведомственные награды, сотрудникам ведомства, а также знаки отличия высшего начальствующего состава. Торжественная церемония прошла в Москве, в здании МВД России.

Колокольцев поблагодарил весь личный состав МВД России за добросовестный, самоотверженный труд и эффективное выполнение стоящих перед ведомством задач.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"10 ноября для нас всегда являлось символом верности лучшим традициям служения Отечеству и народу, которые в России исторически ставились выше всех иных ценностей. В своей повседневной работе мы редко произносим слова: честь, долг, мужество и героизм. Но всегда помним и хорошо знаем их настоящую цену. Они составляют саму суть полицейской службы и нашей непростой профессии", - сказал Колокольцев.

По его словам, в 2019 году удалось снизить общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Кроме того, сейчас отмечается устойчивая тенденция к сокращению подростковой преступности. Также уменьшилось число погибших и получивших увечья в результате криминальных посягательств и дорожно-транспортных происшествий.

"За этими результатами стоит глубокое чувство ответственности перед страной и народом", - сказал глава МВД.

Вручая награды, Колокольцев заявил, что сотрудники российской полиции и впредь будут эффективно, с достоинством и честью выполнять поставленные перед министерством задачи.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД
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