Гражданам Таджикистана станет проще найти работу в России

Жители Таджикистана смогут приезжать работать в Россию по оргнабору - не в поисках работы, а на конкретное рабочее место с заранее известными условиями труда.

Это произойдет, если Госдума ратифицирует специальное соглашение между правительствами обеих стран. Оно предусматривает возможность комплексной подготовки жителей Таджикистана у себя на родине к труду в России.

Так, специальные уполномоченные органы Таджикистана должны будут информировать своих граждан о возможности трудоустройства в порядке оргнабора, подбирать кандидатов, имеющих требуемую квалификацию и опыт работы, готовить их, а также согласовывать с российскими работодателями. Соглашение также относит к обязанности властей Таджикистана контролировать состояние здоровья кандидатов, организовывать их проезд к месту трудоустройства и назад, проверять, не находятся ли они в международном розыске и нет ли у них других препятствий для въезда в Россию.

Приехав в нашу страну, работникам придется, как и всем остальным гастарбайтерам, покупать патенты, чтобы их труд тут был легальным, сдавать экзамен по русскому языку, проходить медкомиссию.

При этом, конечно, гастарбайтерам никто не запретит приезжать в Россию и без всякого оргнабора - к уже проверенному работодателю или в поисках работы на открытом рынке труда.

По словам эксперта по вопросам миграции Вячеслава Поставнина, оргнабор стал бы более эффективным, если бы медсправки и медкнижки мигранты могли получать у себя на родине и там же могли сдавать экзамен по русскому языку. Это значительно сократило бы время получения разрешительных документов на работу в России, полагает Поставнин.

Иначе может сложиться ситуация, когда люди будут ехать по оргнабору, но пока в России они получат все нужные справки, работодатели наймут других людей, и тогда оргнабор будет условным. Кроме того, было бы правильно упростить для них процедуру получения трудового патента, считает эксперт.

Также в Государственную думу внесен законопроект (подготовленный группой парламентариев главе со спикерами верхней и нижней палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным), призванный дать всем иностранным студентам, которые очно получают в России как среднее, так и высшее профессиональное образование, возможность трудиться в нашей стране в свободное от учебы время.

По действующему порядку это доступно только студентам вузов, они могут трудиться в свободное от учебы время в образовательных организациях либо в созданных ими хозяйственных обществах или партнерствах.

Эти ограничения предлагается снять и разрешить иностранным учащимся работать в любом месте без оформления разрешения на работу. Ожидается, что эта мера сделает Россию более привлекательной для иностранной молодежи.