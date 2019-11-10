Имена лауреатов общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года" объявят 11 ноября на Всероссийском экономическом собрании.

Премия "Экономист года" присуждается с 2017 года. Фото: Пресс-служба ВЭО России

Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и является главной наградой для российского экономического сообщества. Первая церемония награждения состоялась 11 ноября 2017 года в Государственном Кремлевском дворце.

Основными критериями присуждения премии являются разработка и реализация инновационных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны, вклад в развитие экономической мысли и институтов гражданского общества, а также в решение задач повышения качества жизни населения.

В рабочие органы премии вошли известные государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, эксперты, предприниматели. Возглавил жюри Сергей Калашников, член президиума ВЭО России, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике.

Кандидатов на соискание премии представляли ученые советы вузов, научные и образовательные организации, общественные институты и коммерческие структуры. Среди рекомендующих организаций были - Совет Федерации Федерального Собрания России, Торгово-промышленная палата России, общественная организация "Деловая Россия", институты РАН и ведущие вузы страны.

В этом году премию отличает широкая география - на соискание звания "Экономист года" претендовал 141 кандидат со всей страны, в том числе из самых отдаленных ее субъектов - с Дальнего Востока. Экспертный Совет премии, основываясь на критериальной базе оценки, определили 17 номинантов премии. Жюри тайным голосованием выбрало лауреата премии, имя которого по традиции станет известно только в День экономиста 11 ноября.

Среди номинантов премии Александр Рудик, основатель фонда "Прообраз", создатель и инвестор интернет-изданий про образование "Мел" и "Цех". Признан номинантом за реализацию социально значимых проектов в области образования и просвещения, внедрение инновационных образовательных технологий.

Яна Радюкова, заведующая кафедрой "Финансы и банковское дело" Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, вошла в число номинантов за реализацию социально значимых проектов в области повышения финансовой грамотности.

Основными критериями присуждения премии являются разработка и реализация инновационных социально значимых проектов, направленных на социально-экономическое развитие страны

Владимир Щербаков, председатель Совета директоров "Автотор", стал номинантом за реализацию крупнейшего инвестиционного проекта по созданию и развитию комплекса автомобильных производств "Автотор" в Калининградской области, развитие высокотехнологичного производства, создание 30 тысяч рабочих мест, ведение социально-ответственного бизнеса.

Научный коллектив Центра стратегических исследований Ульяновской области признан номинантом за разработку и внедрение инновационной системы обеспечения экономической безопасности на региональном и муниципальном уровнях.

Кирилл Соловейчик, президент и генеральный конструктор холдинга "Ленполиграфмаш", вошел в число номинантов за внедрение передовых технологий производства, новаторских методов интеграции науки, образования и производства в практической сфере.

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области - номинант премии за практический вклад в развитие Калужской области, где была достигнута положительная динамика по ряду ключевых экономических показателей.

Артем Генкин, президент "Центра защиты вкладчиков и инвесторов", вошел в число номинантов за создание и развитие делового интернет-СМИ "Инвест-Форсайт", которое занимается распространением знаний о финансовой сфере и правах потребителей финансовых услуг.

Иван Рыков, председатель Комиссии по финансовой безопасности ТПП РФ, номинирован за активную деятельность в сфере повышения финансовой грамотности населения и создание СМИ о долговых активах "Долг.рф".

В числе номинантов также Сергей Колесников, генеральный директор и президент Корпорации "ТехноНИКОЛЬ", которая является крупнейшим на территории России производителем строительных материалов, Ирина Скоробогатых, заведующая кафедрой маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова, Людмила Васюкова, доцент Дальневосточного федерального университета, Елена Олейник, профессор Дальневосточного федерального университета, Дмитрий Ендовицкий, ректор Воронежского государственного университета, Владимир Мамонтов, заведующий кафедрой политической экономии и современных бизнес-процессов Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, Лариса Подгорная, генеральный директор "Мосстройцены", научный коллектив Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН и научный коллектив МГТУ имени Н.Э. Баумана.