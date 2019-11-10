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Рубрика: Общество

Генетики объяснили, почему раньше у людей был "иммунитет" к раку

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний. Причем количество заболевших увеличивается с каждым годом, и, по прогнозам ученых, в течение следующих 40 лет число онкобольных будет расти.

Конечно, это печальная статистика, и само собой подразумевается вопрос: болели ли в древности раком или это болезнь современной цивилизации, индустриального общества?

Фото: Katsuhiro Sano / Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University
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Рак существует миллионы лет - таков ответ исследований, проведенных в последние годы. В частности, ученые из Манчестерского университета, изучив письменные источники древности и сотни древнеегипетских мумий, смогли доказать наличие злокачественной опухоли у мумии египтянина, жившего в эпоху Птолемеев (IV-I век до н.э.).

Следы опухоли ученые нашли у австралопитека (Australopithecus sediba), умершего в возрасте 12-13 лет около двух миллионов лет назад. Но, пожалуй, самый древний на сегодняшний день пример заболевания раком открыли южноафриканские исследователи: у гоминида, умершего 1,7-1,8 млн лет назад, обнаружены следы злокачественной опухоли на кости стопы.

Многие специалисты полагают, что онкозаболевания, от которых страдали в том числе и дети, существовали миллионы лет назад, задолго до появления современных индустриальных обществ.

Фото: Михаил Синицын
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Но ученые признают, что существуют разные причины развития рака, и для доисторического человека заболеть раком было скорее редкостью, чем нормой. А то, что число онкобольных в последнее время растет, этот факт эксперты связывают с современным образом жизни. Британские исследователи полагают, что в течение последних 300 лет рак является основной причиной смерти в промышленно развитых странах, причем уровень заболеваемости чрезвычайно возрос у детей. По мнению исследователей, загрязнение окружающей среды, неправильное питание и образ жизни - вот основные причины возникновения рака у современного человека.

Но борьба с раком и его фатальными последствиями не безнадежна. По мнению исследователей Гарвардского университета (США), по меньшей мере 75% случаев смерти от рака в западных странах можно предотвратить.

Во-первых, злокачественные новообразования на самых ранних стадиях поможет обнаружить скрининг, а во-вторых, важно исключить опасные для организма факторы, в частности - курение и алкоголь, стрессовые ситуации и нарушения сна, избыточный вес и малоподвижный образ жизни.

Общество Наука Онкология: как победить рак
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