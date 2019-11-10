Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

В финальном матче Мирового кубка вызова юниорская сборная России по хоккею со счетом 6:2 переиграла США и второй год подряд победила в этом турнире.

В решающем матче Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде, сборная России под руководством Андрея Козырева встречалась с командой США. Первый период встречи завершился безрезультатно. Нулевой счет держался до 28-й минуты, когда Федор Свечков сумел пробить вратаря американцев. На перерыв россияне ушли ведя в счете 2:0. Прохор Полтапов поставил точку в комбинации команды.

В третьем периоде матча сборная России продолжила играть в свой хоккей. Илья Иванцов, Никита Чибриков и Всеволод Гайдамак довели счет до 5:0. И лишь после этого американцам удалось пробить голкипера российской команды Валерия Бринкмана. При счете 5:2 Данила Юров отправил шестую шайбу в ворота американцев.

Сборная России второй год подряд выигрывает этот турнир. Также россияне выигрывали турнир в 2000, 2012, 2014 годах, сборная СССР - в 1988 году.

После матча главный тренер команды Андрей Козырев уверен, что победить сборной России помогло терпение.

"Мы пока еще не до конца осознали, что произошло. Эмоции, конечно, будут, но чуть позже, - приводит его слова пресс-служба ФХР. - Когда поняли, что завоевали золото - почувствовали удовлетворение от хорошо проделанной работы. Я уверен, что выиграть помогло терпение. Мы терпели - и выиграли. Сегодня все играли за команду. Чувствовали поддержку руководства федерации, все интересовались происходящим и здорово поддерживали нас. Чувствовали поддержку болельщиков - и это тоже сказалось на результате, нашей победе".