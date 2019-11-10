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10.11.2019 17:10
Рубрика: Экономика

Стейк на вынос

Из-за чумы свиней в мире растет популярность говядины
Текст: Алена Узбекова
Экспорт говядины из России может вырасти на 15-20% по итогам 2019 года, прогнозируют в Национальной мясной ассоциации. Еще не так давно говядина была товаром, которого не хватало на внутреннем рынке, а теперь уже российские предприятия начали поставки за границу.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Два российских предприятия получили право поставлять говядину в Бразилию, которая сама является крупнейшим мировым экспортером этого мяса. Конечно, в общем объеме наши поставки в Бразилию - это капля в море, но для российских производителей это событие статусное. "В целом за 9 месяцев 2019 года Россия во всех хозяйствах произвела 972 тысячи тонн говядины. Из этого объема на экспорт ушло 5,6 тысячи тонн. Тем не менее увеличение экспорта будет зависеть от того, насколько откроется для нас рынок Китая. Идут переговоры", - сообщил руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Фото: Photoxpress
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Пока потребление говядины в Китае низкое. Но доходы жителей Поднебесной растут, и, предсказывают эксперты, не исключено, что потребители будут переключаться на говядину со свинины и мяса птицы. "Если говорить о говядине, то сейчас из России, в основном, экспортируются отруба, не полуфабрикаты, - рассказал "РГ" с. - Прежде всего, за границу продается премиальная говядина, в том числе для стейков. Мясо с шеи любят в Японии, филейные части - в арабских странах, многое зависит от кулинарных традиций конкретного государства". Кстати, в Бразилию россияне поставляют мясо для особого стейка - пиканьи.

Популярность говядины может нарастать из-за увеличения мировых цен на свинину, а также африканской чумы свиней. "Китай уже сегодня потребляет почти половину мирового производства мяса, - говорит глава Мясного союза Мушег Мамиконян. - На фоне роста цен на свинину обеспеченные слои населения будут переключаться на говядину и мясо птицы. Последнее уже экспортируют в Китай российские предприятия, там популярны куриные лапки".

"Распространение эпизоотии в Юго-Восточной Азии создает потенциальные возможности для российских поставок и в другие страны. Например, во Вьетнам, где поголовье свиней в последние годы заметно снизилось. Возможно открыть и рынок Южной Кореи", - говорит Сергей Юшин.

200 миллионов долларов ежегодно может зарабатывать Россия на экспорте говядины, прогнозирует Минсельхоз. "Мировой экспорт говядины в 2020 году вырастет на 4% по отношению к текущему году", - прогнозируют в Национальном союзе производителей говядины. И АЧС - один из факторов, который сместит приоритеты на общем рынке. Из-за вируса - смертельного для животных, но не опасного для людей, поголовье свиней в мире может сократиться на 25%, полагают во Всемирной организации по охране здоровья животных.

Экспорт московских товаров вырос на 17 процентов

Производство говядины будут наращивать в Аргентине, Парагвае и США. Это серьезные конкуренты, но у наших предприятий есть существенные преимущества, связанные с минимальным использованием различных препаратов при производстве мяса. "Российские требования по наличию вредных и опасных веществ и их предельной концентрации - одни из самых жестких в мире", - говорит Сергей Юшин. Кстати, не все мясо той же Бразилии можно назвать отвечающим стандартам безопасности еды, принятым в большинстве стран. Например, Россельхознадзор неоднократно выявлял в бразильском мясе рактопамин - стимулятор роста мышечной массы. В России запрещено его использовать.

Серьезным козырем также может стать минимальное использование или полный отказ от антибиотиков, отметил Сергей Юшин. Вероятно, этот тренд может быть трансформирован и в национальную программу при производстве мясной продукции, отмечают эксперты "РГ".

Инфографика "РГ"/ Михаил Шипов/ Алена Узбекова
Экономика ВЭД
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