Новости

Ученых удивил опыт выживания муравьев-каннибалов в ядерном бункере 20:33
МИД: Армения в числе первых приняла приглашение приехать на 75-летие Победы 19:50
Известный историк признался в убийстве аспирантки 19:20
Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП под Курском 19:14
В составе сборной РФ на матчи отбора Евро-2020 произошла еще одна замена 18:57
В Ростове полицейские сняли фильм по мотивам самого частого преступления 18:40
Выбираем подержанный Honda CR-V до миллиона рублей 18:26
ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в 16-м туре РПЛ 18:25
Аудитория киберспорта в России составила 12 миллионов человек 18:02
Загитова хочет открыть японский ресторан 17:57
Умер автор обложек классических альбомов The Beatles Роберт Фриман 17:44
Врачи рассказали о результатах первой в истории пересадки гениталий 17:13
В Москве сразятся мастера скейтбординга 16:53
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 16:36
Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо 16:17
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 16:05
Глава МВД Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции 16:03
МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз 16:03
МИД РФ: США ведут недобросовестную конкуренцию в спорте с Россией 15:58
Новым главой партии "Слуга народа" стал психотерапевт-политтехнолог 15:55
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе 15:52
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников 15:41
Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 15:32
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура 15:29
Какие модели покинули авторынок Европы 15:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
10.11.2019 19:10
Рубрика: Власть

Своими силами

Кабмин введет принудительное лицензирование и производство иностранных лекарств
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
Проблему обеспечения страны жизненно важными лекарственными препаратами премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Как сообщил глава ФАС, на заседании правительства в ближайший четверг будут рассматриваться поправки в Гражданский кодекс, дающие возможность отечественным компаниям самостоятельно производить иностранные жизненно важные лекарства в тех случаях, когда зарубежный производитель отказывается поставлять их в страну.
Дмитрий Медведев в беседе с главой ФАС подчеркнул важность принудительного лицензирования лекарственных препаратов в условиях торговых войн. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Дмитрий Медведев в беседе с главой ФАС подчеркнул важность принудительного лицензирования лекарственных препаратов в условиях торговых войн. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Дмитрий Медведев в беседе с главой ФАС подчеркнул важность принудительного лицензирования лекарственных препаратов в условиях торговых войн. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Руководитель ФАС уточнил, что такая практика принудительного лицензирования препаратов в мире уже существует, и когда новые нормы вступят в силу, правительство при отказе или завышении цен сможет выдавать разрешение российской научной лаборатории на синтез лекарства. Компании, владеющей патентом, при этом Россия уплатит справедливую цену. "Я знаю вашу позицию и понимаю, что этот законопроект будет поддержан, и, конечно, будем работать с депутатами Госдумы, Советом Федерации, чтобы как можно быстрее привести его в действие", - сказал Артемьев.

Фото: Istock
Чем пополнятся списки важнейших лекарств

Дмитрий Медведев подчеркнул значение законопроекта, особенно в условиях торговых войн. "Это важная гарантия, особенно в мире, где зачастую коммерческие интересы ставятся выше, чем вопросы охраны здоровья, или в ситуациях, когда, по сути, ведутся торговые войны и та или иная сторона может отказаться от исполнения своих обязательств или наложить мораторий на исполнение этих обязательств или запретить, допустим, передачу лицензии на лекарства, связанных с патентованием этого лекарства, другой стороне, желая навредить или по каким-то иным причинам", - заявил он.

На встрече также говорили о работе антимонопольного ведомства по регулированию тарифов в жилищно-коммунальной сфере. По словам Артемьева, с момента, когда законодательство было отрегулировано так, что регионам закрыли лазейки 1990-х годов, позволявшие бесконтрольно повышать стоимость услуг, ФАС выявила около ста таких попыток. "Мы их пресекли, и миллионы российских граждан не получили повышения тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство", - подчеркнул Игорь Артемьев. В отдельных случаях ведомство позволяет подобные повышения, но для этого нужны веские причины. "Поэтому вакханалия 1990-х и 2000-х годов, а только в прошлом году таких превышений было более 800, - прекращена", - констатировал глава ФАС.

Кроме того, сейчас в сфере ЖКХ будут устанавливаться долгосрочные тарифы минимум на 5 лет. "Установив один раз по принципу "инфляция минус", как утверждено правительством Российской Федерации, мы будем не повышать, а снижать. В подавляющем большинстве в 90 процентов случаев эти тарифы будут снижаться", - считает Артемьев. "Если бы это законодательство не действовало, то тарифы полезли бы вверх, - согласился Медведев. - Может быть, люди этого и не чувствуют, но важно, что это законодательство стоит на страже их интересов".

Официально

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, установив на 2020 год минимальный и максимальный размеры пособия по безработице. Минимальная величина составит 1500 рублей, максимальная - 8000 рублей. Для граждан предпенсионного возраста потолок пособия повышен до 11 280 рублей.

Другим постановлением на следующий год определены размеры базы для исчисления страховых взносов. В Налоговом кодексе прописано, что такая база для взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января с учетом роста средней заработной платы.

Фото: iStock
Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы

Аналогичная база по взносам на обязательное пенсионное страхование устанавливается исходя из определенного на соответствующий год размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента. Для следующего года коэффициент составляет 2,2.

В правительстве посчитали, что в 2020 году поступление взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством вырастет до 615 миллиардов рублей. Сбор взносов на обязательное пенсионное страхование увеличится на 328 миллиардов до 5,35 триллиона рублей.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Право Гражданское право Правительство Гражданское законодательство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал МВД жестко противодействовать терроризму
Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников