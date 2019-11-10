Проблему обеспечения страны жизненно важными лекарственными препаратами премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с главой Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Как сообщил глава ФАС, на заседании правительства в ближайший четверг будут рассматриваться поправки в Гражданский кодекс, дающие возможность отечественным компаниям самостоятельно производить иностранные жизненно важные лекарства в тех случаях, когда зарубежный производитель отказывается поставлять их в страну.

Руководитель ФАС уточнил, что такая практика принудительного лицензирования препаратов в мире уже существует, и когда новые нормы вступят в силу, правительство при отказе или завышении цен сможет выдавать разрешение российской научной лаборатории на синтез лекарства. Компании, владеющей патентом, при этом Россия уплатит справедливую цену. "Я знаю вашу позицию и понимаю, что этот законопроект будет поддержан, и, конечно, будем работать с депутатами Госдумы, Советом Федерации, чтобы как можно быстрее привести его в действие", - сказал Артемьев.

Дмитрий Медведев подчеркнул значение законопроекта, особенно в условиях торговых войн. "Это важная гарантия, особенно в мире, где зачастую коммерческие интересы ставятся выше, чем вопросы охраны здоровья, или в ситуациях, когда, по сути, ведутся торговые войны и та или иная сторона может отказаться от исполнения своих обязательств или наложить мораторий на исполнение этих обязательств или запретить, допустим, передачу лицензии на лекарства, связанных с патентованием этого лекарства, другой стороне, желая навредить или по каким-то иным причинам", - заявил он.

На встрече также говорили о работе антимонопольного ведомства по регулированию тарифов в жилищно-коммунальной сфере. По словам Артемьева, с момента, когда законодательство было отрегулировано так, что регионам закрыли лазейки 1990-х годов, позволявшие бесконтрольно повышать стоимость услуг, ФАС выявила около ста таких попыток. "Мы их пресекли, и миллионы российских граждан не получили повышения тарифов уже в этом году только потому, что было принято новое законодательство", - подчеркнул Игорь Артемьев. В отдельных случаях ведомство позволяет подобные повышения, но для этого нужны веские причины. "Поэтому вакханалия 1990-х и 2000-х годов, а только в прошлом году таких превышений было более 800, - прекращена", - констатировал глава ФАС.

Кроме того, сейчас в сфере ЖКХ будут устанавливаться долгосрочные тарифы минимум на 5 лет. "Установив один раз по принципу "инфляция минус", как утверждено правительством Российской Федерации, мы будем не повышать, а снижать. В подавляющем большинстве в 90 процентов случаев эти тарифы будут снижаться", - считает Артемьев. "Если бы это законодательство не действовало, то тарифы полезли бы вверх, - согласился Медведев. - Может быть, люди этого и не чувствуют, но важно, что это законодательство стоит на страже их интересов".

Официально

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, установив на 2020 год минимальный и максимальный размеры пособия по безработице. Минимальная величина составит 1500 рублей, максимальная - 8000 рублей. Для граждан предпенсионного возраста потолок пособия повышен до 11 280 рублей.

Другим постановлением на следующий год определены размеры базы для исчисления страховых взносов. В Налоговом кодексе прописано, что такая база для взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января с учетом роста средней заработной платы.

Аналогичная база по взносам на обязательное пенсионное страхование устанавливается исходя из определенного на соответствующий год размера средней заработной платы, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента. Для следующего года коэффициент составляет 2,2.

В правительстве посчитали, что в 2020 году поступление взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством вырастет до 615 миллиардов рублей. Сбор взносов на обязательное пенсионное страхование увеличится на 328 миллиардов до 5,35 триллиона рублей.