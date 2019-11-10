Все главы пятого тома "Бесед об экономике" так или иначе посвящены экономике устойчивого развития, зеленой экономике, высокотехнологичной экономике, экономике, где нет места бедности, где и государство, и бизнес не столько решают задачи своего развития за счет общества, сколько развиваются для решения социальных проблем.

Раньше, те, кто постарше помнят, никогда не употреблялось словосочетание "экономическое развитие" - всегда было "социально-экономическое" развитие, а затем социальная часть как-то незаметно удалилась.

Кстати, именно об этом речь шла и на Московском академическом экономическом форуме (МАЭФ), где практически все спикеры говорили не просто об экономическом, а социально-экономическом росте, не просто о развитии, а о качественном развитии, не просто об инвестициях, а об ускоренных и увеличенных вложениях в человека. Да, собственно, и президент России, объявляя о целях нацпроектов, заявлял дословно следующее: "Национальные проекты построены вокруг человека ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии России". И в другом месте он подчеркивает: "Главное - нам нужно изменить структуру нашей экономики, нам надо сделать ее высокотехнологичной, цифровой... Все только для чего? Чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан".

Как раз вторая часть этого тома посвящена высокотехнологичному развитию, а третья - беседам в Доме экономиста с иностранными коллегами, в том числе и с генеральным секретарем ЮНКТАД, о достижении целей устойчивого развития, четвертая - положению, которое сложилось в мире из-за недооценки всех этих ценностей, о которых шла речь. Конечно, много в беседах упоминались и нацпроекты, не всегда в положительном ключе. Авторы выразили надежду, что на следующем МАЭФе, куда президент ВЭО всех пригласил в своей статье, и тем более на следующем Всероссийском экономическом собрании доведется обсуждать уже успехи нацпроектов, а не только их проблемы, хотя и это важно для корректировки любого проекта. Цели устойчивого развития становятся все очевиднее для большинства мировых лидеров, и видно, как они пытаются повернуть глобальную систему от бездны, в которую даже страшно заглядывать.

И о грустном. Этот том "Бесед об экономике" посвящен памяти выдающегося отечественного экономиста, мэтра экономической науки Виктора Викторовича Ивантера, одного из ключевых фигур в академической науке и в общественной деятельности экономистов. Он работал практически на всех важных форумах, организованных в том числе ВЭО России и Международным союзом экономистов. Жаль, что следующие беседы будут проходить без его остроумных и мудрых высказываний.