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10.11.2019 22:15
Рубрика: Спорт

КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи

Текст: Максим Домчев

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит высказывания главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес судьи Станислава Васильева, попавшие в прямую трансляцию матча 16-го тура против "Сочи".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Инцидент произошел в перерыве матча. Перед возвращением команд на поле главный тренер ЦСКА обратился к арбитру матча, при этом употребив крепкие выражения. Этот эпизод попал в трансляцию матча на канале "Матч Премьер". ЦСКА в итоге сумел выиграть - 3:2, однако наставника команды теперь ожидает разбирательство со стороны КДК РФС.

"Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

Сам Гончаренко так прокомментировал произошедшее после матча.

"Если проследить за моими высказываниями, все они минимально касаются судейства. Потому что за ними можно потерять что-то важное: стандарты, игру своих футболистов. Надо делать то, что умеешь - работать с командой, а не смотреть на судейство", - передает слова Гончаренко Sport24.

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