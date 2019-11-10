КДК РФС рассмотрит высказывания Гончаренко в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит высказывания главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес судьи Станислава Васильева, попавшие в прямую трансляцию матча 16-го тура против "Сочи".

Инцидент произошел в перерыве матча. Перед возвращением команд на поле главный тренер ЦСКА обратился к арбитру матча, при этом употребив крепкие выражения. Этот эпизод попал в трансляцию матча на канале "Матч Премьер". ЦСКА в итоге сумел выиграть - 3:2, однако наставника команды теперь ожидает разбирательство со стороны КДК РФС.

"Высказывания Виктора Гончаренко в адрес арбитров будут рассмотрены на заседании КДК", - сообщили ТАСС в пресс-службе РФС.

Сам Гончаренко так прокомментировал произошедшее после матча.

"Если проследить за моими высказываниями, все они минимально касаются судейства. Потому что за ними можно потерять что-то важное: стандарты, игру своих футболистов. Надо делать то, что умеешь - работать с командой, а не смотреть на судейство", - передает слова Гончаренко Sport24.