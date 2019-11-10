Магомедшарипов выиграл в главном бою московского турнира UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов единогласным решением судей одержал победу над американцем Келвином Кэттером в главном бою турнира UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат - прим. РГ), проходившего на московской "Арене ЦСКА".

Интересно, что этот бой изначально должен был пройти в рамках турнира в Бостоне, родном городе Кэттера, но по организационным причинам его перенесли в Москву в качестве главного. Впрочем, расклад сил не сильно изменился. Будучи пятым номером рейтинга UFC в полулегком весе, Магомедшарипов считался очевидным фаворитом поединка.

До сих пор беспроигрышная серия Магомедшарипова составляла 13 боев, в 10 из которых он выиграл нокаутом. В UFC Забит одержал пять побед подряд, постепенно войдя в круг претендентов на титульный бой. Поединок в Москве должен был стать еще одним шагом в этом направлении.

Учитывая репутацию россиянина, как одного из самых ярких и бескомпромиссных бойцов UFC, публика была вправе ждать от главного боя вечера зрелища. Однако первый раунд получился весьма осторожным. Во втором преимущество было на стороне россиянина, а вот в третьей 5-минутке Магомедшарипов пропустил несколько серьезных атак от американца и с трудом дотерпел до финального гонга.

"Не ожидал, что в третьем раунде он будет так давить на меня. Я очень устал, - задыхаясь, признавался Магомедшарипов во флэш-интервью сразу после боя. Хотел бы встретиться с победителем боя Волкановски - Холлоуэй. У меня была инфекция, не смог толком подготовиться к бою. В следующий раз я буду лучше".