МИД: Армения в числе первых приняла приглашение приехать на 75-летие Победы

Как рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 ноября на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, премьер-министр Армении Никол Пашинян в числе первых принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве.

"Для нас особенно важно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве", - сказал Лавров.

Также глава российского МИД напомнил, что в Армении стало "доброй традицией" проведение акции "Бессмертный полк". В 2019 году в ней принял участие и президент Армении Армен Саркисян.