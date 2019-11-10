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10.11.2019 19:50
Рубрика: Власть

МИД: Армения в числе первых приняла приглашение приехать на 75-летие Победы

Текст: Константин Волков

Как рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 ноября на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, премьер-министр Армении Никол Пашинян в числе первых принял приглашение российского лидера Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Москве.

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"Для нас особенно важно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян одним из первых откликнулся на приглашение президента Путина принять участие в юбилейных мероприятиях, которые состоятся 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве", - сказал Лавров.

Также глава российского МИД напомнил, что в Армении стало "доброй традицией" проведение акции "Бессмертный полк". В 2019 году в ней принял участие и президент Армении Армен Саркисян.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Армения Правительство МИД День Победы
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