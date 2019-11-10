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Рубрика: Экономика

Сборный вопрос

Минпромторг предложил отказаться от привязки субсидий к локализации автоконцернов
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
Минпромторг предложил отказаться от дифференциации субсидий, которыми правительство компенсирует производителям уплату утилизационного сбора. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с итогами обсуждения специальной рабочей группы.

В министерстве "РГ" лишь подтвердили, что заседание рабочей группы состоялось. "Если уровень локализации не будет критерием для выплаты утильсбора, это приведет к пересмотру планов со стороны тех участников рынка, которые ранее брали на себя повышенные обязательства по локализации", - пояснил источник ТАСС позицию той части автоконцернов, которая выступает за дифференциацию субсидий.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Речь идет о распределении промышленных субсидий (около 120 миллиардов рублей в год), которые фактически стали компенсацией российским автосборочным предприятиям после того, как правительство, следуя правилам ВТО, распространило в 2012 году утилизационный сбор и на российский автопром.

В конце сентября на встрече с представителями автоконцернов вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что дифференциация субсидий должна быть плавной, чтобы дать возможность всем производителям адаптироваться к новым правилам. Тогда обсуждалось предложение установить минимальную базу гарантированного возврата в 60% компенсаций при наличии SKD-производства (сварка - окраска - сборка), а распределение оставшейся части субсидий привязать к достигнутому автоконцернами уровню локализации.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг
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