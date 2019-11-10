В министерстве "РГ" лишь подтвердили, что заседание рабочей группы состоялось. "Если уровень локализации не будет критерием для выплаты утильсбора, это приведет к пересмотру планов со стороны тех участников рынка, которые ранее брали на себя повышенные обязательства по локализации", - пояснил источник ТАСС позицию той части автоконцернов, которая выступает за дифференциацию субсидий.

Речь идет о распределении промышленных субсидий (около 120 миллиардов рублей в год), которые фактически стали компенсацией российским автосборочным предприятиям после того, как правительство, следуя правилам ВТО, распространило в 2012 году утилизационный сбор и на российский автопром.

В конце сентября на встрече с представителями автоконцернов вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что дифференциация субсидий должна быть плавной, чтобы дать возможность всем производителям адаптироваться к новым правилам. Тогда обсуждалось предложение установить минимальную базу гарантированного возврата в 60% компенсаций при наличии SKD-производства (сварка - окраска - сборка), а распределение оставшейся части субсидий привязать к достигнутому автоконцернами уровню локализации.