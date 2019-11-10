"Монако" победил "Дижон" благодаря голу Головина

Гол россиянина Александра Головина на 42-й минуте матча принес победу его клубу "Монако" в матче Лиги 1 со счетом 1:0, передает RT. Был побежден "Дижон", обитающий на самом дне турнирной таблицы.

Отмечается, что это уже третий гол российского футболиста в этом сезоне. Кроме того, на счету Головина две результативные передачи.

После этого монегаски поднялись на 8-е место в турнирной таблице, но уже вскоре их могут оттуда подвинуть имеющие на матч меньше "Сент-Этьен" и "Лион". Следующую игру Головин и его команда проведут в Бордо, команда которого опережает "Монако" на одно очко.