Общественная премия "Экономическая книга года" учреждена Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов и проводится второй год с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов, таким образом продолжая традиции Императорского ВЭО, которое было создано в первую очередь для распространения полезных сведений.

"В обучению самих себя и в просвещению других..." - это фраза из письма графа Воронцова, князя Орлова и сенатора Олсуфьева императрице Екатерине II, в котором они просят монаршего покровительства для ВЭО России.

В состав жюри премии входят заслуженные работники культуры, ученые и государственные деятели.

В этом году на соискание премии претендовало 83 издания по экономике - монографии, учебники, научно-популярные издания, вышедшие в свет как в печатном, так и электронном форматах. 18 изданий вошли в лонг-лист премии.

В этом году на соискание премии претендовало 83 издания по экономике - монографии, учебники, научно-популярные книги

Представить издание на суд жюри мог не только его автор, но и научные институты, учреждения и экономические вузы. Издания были выдвинуты на соискание премии Московской школой экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, Российским институтом стратегических исследований, Тамбовским государственным техническим университетом, Высшей школой экономики, Финансовым университетом при правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Уральским государственным экономическим университетом, Советом Федерации Федерального Собрания России.

В шорт-лист премии вошли 13 финалистов. Ими стали - Яков Миркин ("Правила бессмысленного финансового поведения"), Владимир Квинт ("Концепция стратегирования"), Владимир Миловидов ("Симметрия заблуждений: факторы неопределенности финансового рынка в условиях технологической революции"), коллектив авторов Тамбовского государственного технического университета ("Теория и методология формирования и развития системных индикаторов обеспечения качества жизни населения как инструментов устойчивого развития региона"), Евгений Попов ("Сетевые экономические взаимодействия"), коллектив авторов РЭУ им. Г.В. Плеханова ("Экономико-правовые концепции национализации. Россия и зарубежный опыт"), коллектив авторов Высшей школы экономики ("Исследовательские поля облигационных рынков"), Константин Сонин ("Когда кончится нефть и другие уроки экономики"), Виктор Рязанов ("Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза"), коллектив авторов Финансового университета при правительстве РФ под редакцией Михаила Эскиндарова ("Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики"), коллектив авторов Уральского государственного экономического университета ("Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации"), Николай Рыжков ("На полях исторической памяти: время, события, люди"), Сергей Митин ("Игемон").

Лауреатов премии объявят 11 ноября на Всероссийском экономическом собрании, посвященном профессиональному празднику День экономиста. Гости собрания смогут ознакомиться с изданиями из лонг-листа и пообщаться с их авторами на выставке экономических изданий, которая будет работать в рамках Всероссийского экономического собрания.