Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия

В Сети обнародован список из лучших музыкальных видеоклипов последних десяти лет. Чарт доступен на портале BuzzFeed. Авторы которого призывают просмотреть правде в глаза и согласиться, что "2010-е годы были мощным десятилетием величия музыкального видео!". (Опубликованные здесь клипы - строго 18+).

В хит-параде указываются дата релиза клипа, его режиссер, количество просмотров и аргументы в пользу того, чем же тот или иной ролик так хорош и памятен.

В итоге в 2010-м отличились Адель с Rolling in the Deep (1,6 миллиарда просмотров), Канье Уэст с POWER (115 миллионов), Кэти Перри с California Gurls (494) и Леди Гага и Бейонсе с Telephone (335).

2011-й ознаменовали все та же Перри - с Last Friday Night (1,1 миллиарда просмотров), австралиец Готье с Somebody That I Used To Know (1,2 миллиарда), Бейонсе с Countdown (178 миллионов), Рианна с We Found Love (875) и опять Гага - с Marry The Night (83).

В 2012-м чаще всего запрашивали к просмотру клип исполнительницы M.I.A. Bad Girls (120 миллионов), Little Talks от Of Monsters And Men (277), Try Пинк (404) и Ride Ланы Дель Рей (106).

Далее - разумеется Wrecking Ball Майли Сайрус с миллиардом просмотров, разумеется Chandelier Сии (2,1 миллиарда), Bad Blood Тейлор Свифт (1,3 миллиарда) и пресловутый Hotline Bling Дрэйка (1,5 миллиарда).

С полным списком, проиллюстрированным забавными гифками, можно ознакомиться здесь.