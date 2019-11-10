Названы даты второго Московского академического экономического форума

20 и 21 мая 2020 года состоится второй Московский академический экономический форум (МАЭФ), организованный Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов.

Форум будет посвящен теме "Развитие реальной экономики: научные основы и экспертные решения". Сопредседателями МАЭФ являются президент Вольного экономического общества России и Международного Союза экономистов Сергей Бодрунов и президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Говоря о целях форума, президент ВЭО России Сергей Бодрунов подчеркнул, что одна из его ключевых задач - сформировать пространство теоретических дискуссий, нацеленных на выработку практических идей и рекомендаций, отвечающих на вызовы современности, главной особенностью которой является переход к четвертой технологической революции.

"От глубины и точности теоретического анализа, от обоснованности и истинности научных обобщений в современном мире напрямую зависит практика общественной деятельности, и в особенности такая жизненно важная сфера, как экономика", - добавил ученый.

Президент РАН Александр Сергеев отметил, что форум, который проходит на академической трибуне, должен привлекать как можно более широкий спектр взглядов. "Мы не хотим, чтобы здесь превалировали либеральные или консервативные уклоны - академическая трибуна и аудитория по определению должна располагать к широкому диапазону мнений, именно за счет этого будут вырабатываться правильные решения".

Сопредседатели Организационного комитета МАЭФ-2020 - вице-президент ВЭО России, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, член Правления ВЭО России, заместитель президента РАН Владимир Иванов, вице-президент ВЭО России, директор ВЭО России Маргарита Ратникова.

Работой Программного комитета руководят сопредседатели - академик Абел Аганбегян, вице-президент ВЭО России, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин и член Президиума ВЭО России, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев.

Координационный комитет возглавил вице-президент ВЭО России, научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Сорокин, а Международный комитет - вице-президент ВЭО России, директор Института социоэкономики "Московского финансово-юридического университета МФЮУ" Александр Бузгалин.

В работе первого МАЭФ, который прошел 15 и 16 мая 2019 года, приняли участие более двух с половиной тысяч человек из 62 регионов России, в том числе представители 25 стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки. По итогам первого МАЭФ было подписано обращение Форума.