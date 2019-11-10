Новым главой партии "Слуга народа" стал психотерапевт-политтехнолог

На съезде украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" 10 ноября ее новым лидером был избран первый заместитель председателя фракции партии в Раде Александр Корниенко, который возглавлял избирательный штаб Владимира Зеленского во время президентской кампании.

Александр Корниенко родился в Киеве в 1984 году. По первому образованию химик-технолог, работал журналистом.

В 2008-10 годах учился в немецкой Висбаденской академии психотерапии и в Украинском институте позитивной психотерапии, после чего получил диплом базового консультанта по позитивной психотерапии. Также в 2015-19 годах обучался экзистенциальному коучингу. С 2010 года занимался тренингами по бизнес-развитию.

С 2006 года выступает политконсультантом в различных избирательных кампаниях.