Ученых удивил опыт выживания муравьев-каннибалов в ядерном бункере

Энтомологи из Познанского университета (Польша) в течение трех лет наблюдали за стратегией выживания муравьев в жестких условиях без пищи и света. Как муравьи попали в экстремальную для них ситуацию и чем закончился жестокий эксперимент, ученые рассказали в Journal of Hymenoptera Research.

Лесные муравьи (Formica polyctena) случайно оказались в заточении: они упали через вентиляционную шахту в заброшенный подземный бункер. Это бетонное укрепление времен "холодной войны" находится недалеко от города Мендзыжеч на западе Польши.

История наблюдения за муравьями началась три года назад, когда ученые случайно обнаружили многочисленную колонию (до миллиона особей) в ядерном бункере, в котором до последнего времени не было выходов наружу. Поэтому те муравьи, которые случайно упали вниз, не могли впоследствии выбраться наружу и оказывались в "тюрьме", где холодно, темно и нет еды. Тем не менее, оказавшись на земляном полу бункера, муравьи объединились в колонию и выстроили муравейник, который круглогодично поддерживали.

Команда ученых под руководством Томаша Рутковского из Познанского университета обнаружила, что муравьи в колонии не воспроизводятся, потому что в шахту упали только рабочие особи. Но количество насекомых постоянно пополнялось за счет падавших сверху неудачников.

Оказавшись в тяжелых условиях неволи, муравьи следили за порядком - выносили из муравейника мертвых сородичей и аккуратно складывали их вокруг.

Большой загадкой для зоологов был вопрос, что же едят животные. Первоначально ученые думали, что муравьи питаются фекалиями летучих мышей либо мелкими клещами, которые жили с ними в бункере.

Но эти предположения не подтвердились. Чтобы выжить, муравьи становились каннибалами. К такому выводу пришли ученые, изучив трупики насекомых: на многих была дырка в хитиновой оболочке. Так, по-видимому, колония и выживала в течение долгих лет.

Но, как сообщают энтомологи, случайный эксперимент подходит к концу. "Единственный способ освободить муравьев из бункера, - говорится в статье, - это обеспечить их миграцию в родной муравейник через вентиляционную трубу". Зоологи соорудили своего рода мост, по которому муравьи могли выползти из своей тюрьмы. "Мы построили вертикальный дощатый настил длиной около 3 метров, один конец которого был зарыт в муравейнике на дне бункера, а другой спрятан внутри вентиляционной трубы". Ученые утверждают, что первые из невольников уже нашли свой путь к свободе. И, более того, легко реабилитировались в родной колонии и уже ведут там нормальную муравьиную жизнь.

Результаты исследования показывают, заключают зоологи, что животные могут "поддерживать самоорганизацию даже в условиях, выходящих далеко за пределы выживания вида".