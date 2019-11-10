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10.11.2019 20:33
Рубрика: Общество

Ученых удивил опыт выживания муравьев-каннибалов в ядерном бункере

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Энтомологи из Познанского университета (Польша) в течение трех лет наблюдали за стратегией выживания муравьев в жестких условиях без пищи и света. Как муравьи попали в экстремальную для них ситуацию и чем закончился жестокий эксперимент, ученые рассказали в Journal of Hymenoptera Research.

Лесные муравьи (Formica polyctena) случайно оказались в заточении: они упали через вентиляционную шахту в заброшенный подземный бункер. Это бетонное укрепление времен "холодной войны" находится недалеко от города Мендзыжеч на западе Польши.

Фото: pixabay.com
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История наблюдения за муравьями началась три года назад, когда ученые случайно обнаружили многочисленную колонию (до миллиона особей) в ядерном бункере, в котором до последнего времени не было выходов наружу. Поэтому те муравьи, которые случайно упали вниз, не могли впоследствии выбраться наружу и оказывались в "тюрьме", где холодно, темно и нет еды. Тем не менее, оказавшись на земляном полу бункера, муравьи объединились в колонию и выстроили муравейник, который круглогодично поддерживали.

Команда ученых под руководством Томаша Рутковского из Познанского университета обнаружила, что муравьи в колонии не воспроизводятся, потому что в шахту упали только рабочие особи. Но количество насекомых постоянно пополнялось за счет падавших сверху неудачников.

Оказавшись в тяжелых условиях неволи, муравьи следили за порядком - выносили из муравейника мертвых сородичей и аккуратно складывали их вокруг.

Большой загадкой для зоологов был вопрос, что же едят животные. Первоначально ученые думали, что муравьи питаются фекалиями летучих мышей либо мелкими клещами, которые жили с ними в бункере.

Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
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Но эти предположения не подтвердились. Чтобы выжить, муравьи становились каннибалами. К такому выводу пришли ученые, изучив трупики насекомых: на многих была дырка в хитиновой оболочке. Так, по-видимому, колония и выживала в течение долгих лет.

Но, как сообщают энтомологи, случайный эксперимент подходит к концу. "Единственный способ освободить муравьев из бункера, - говорится в статье, - это обеспечить их миграцию в родной муравейник через вентиляционную трубу". Зоологи соорудили своего рода мост, по которому муравьи могли выползти из своей тюрьмы. "Мы построили вертикальный дощатый настил длиной около 3 метров, один конец которого был зарыт в муравейнике на дне бункера, а другой спрятан внутри вентиляционной трубы". Ученые утверждают, что первые из невольников уже нашли свой путь к свободе. И, более того, легко реабилитировались в родной колонии и уже ведут там нормальную муравьиную жизнь.

Результаты исследования показывают, заключают зоологи, что животные могут "поддерживать самоорганизацию даже в условиях, выходящих далеко за пределы выживания вида".

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