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Рубрика: Происшествия

Тюрьма не отдаляет

Осужденные смогут просить перевода в колонии ближе к дому
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, разрешающий направлять осужденного в регион, где живет кто-то из близких родственников.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сегодня, в принципе, действуют гуманные правила, но все равно заключенный нередко оказывается за тысячи километров от семьи. По закону осужденные к лишению свободы направляются отбывать наказание в колонии в пределах того региона, в котором они проживали или были осуждены. При этом, если в казенных домах региона не найдется места на соответствующем режиме для этого человека, заключенного отправят в другие края.

Куда именно направить человека, тюремное ведомство решает после вынесения приговора. Законопроект предлагает еще один вариант выбора места: регион, где живет кто-то из близких родственников осужденного. Как рассказал председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, это будет возможно по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы на основании письменного заявления осужденного либо с его согласия по заявлению одного из близких родственников.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Кроме того, уже отбывающий наказание осужденный получит право просить о переводе из своей колонии в колонию другого региона, где живет один из близких родственников.

Это будет возможно один раз за весь срок отбывания наказания по решению тюремного ведомства на основании личного заявления или заявления близкого родственника с согласия осужденного.

По действующим нормам перевод осужденного из одной казенного дома в другой допускается в случае болезни либо для обеспечения личной безопасности заключенного, а также при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения или при иных исключительных обстоятельствах.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые поправки повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы.

По мнению экспертов, в случае принятия закона массовой миграции осужденных не будет. Во-первых, все равно останутся ситуации, когда начальство вправе отказать в просьбе. Во-вторых, по данным ФСИН, более 80 процентов осужденных в России теперь отбывают наказание в своих регионах. Лишь отдельные категории заключенных в обязательном порядке отправляются в дальние края, в основном это террористы и экстремисты, их действительно лучше отделить от привычной среды.

Фото: iStock
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В остальных случаях дальний переезд возможен, если в регионе нет колоний нужного режима. Или колонии переполнены. Например, женские колонии есть не во всех регионах. Но предлагаемый проект позволит точечно решать проблемы отдельных заключенных, у которых есть шансы вернуться в нормальную жизнь, не стать закоренелыми преступниками.

Если, например, осужденный познакомился с кем-то по переписке и женился, сможет надеяться на перевод в тот регион, где живет жена.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Тюремная реформа Законопроекты и комментарии
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