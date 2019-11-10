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10.11.2019 17:13
Рубрика: Общество

Врачи рассказали о результатах первой в истории пересадки гениталий

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Спустя полтора года после сложнейшей операции по трансплантации пениса, мошонки (без тестикул) и части стенки живота американские хирурги сообщили о ее результатах в журнале New England Journal of Medicine.

Врачи из клиники Джона Хопкинса (США, штат Мэриленд) успех называют впечатляющим: пенис не только прижился - мужчина может спокойно справлять нужду, испытывать эрекцию и оргазм.

Фото: iStock
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Пациент - военнослужащий, получивший серьезные ранения в Афганистане. Операция длилась 14 часов, в ней участвовали 35 медицинских работников. Это первая в мире операция по пересадке мужских гениталий вместе с соседними тканями.

Донорские органы (нервы и мышцы) мужчины, погибшего незадолго до операции, довольно быстро прижились. Врачи сообщают об успешной реабилитации пациента, однако он должен принимать лекарства всю жизнь. Кроме того, он не может стать биологическим отцом: по этическим причинам тестикулы донора ему не пересадили.

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