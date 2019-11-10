Песков рассказал про график Путина на БРИКС

На саммите БРИКС президент России проведет три отдельных встречи, но график еще не заверстан.

"Отдельно там три встречи сейчас запланировано, но дорабатывается", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.

Впрочем, по словам Пескова, Владимир Путин так или иначе встретится со всеми участниками саммита.

Ранее пресс-секретарь президента говорил, что российский лидер может побеседовать с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на полях саммита БРИКС. Путин также упоминал о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Cаммит состоится на следующей неделе, 13-14 ноября.