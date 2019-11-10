Подтверждено появление лихорадки Зика в Европе

Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний (ECDC) подтвердил, что в августе этого года три человека действительно были инфицированы вирусом Зика в районе города Йер на Лазурном берегу во Франции. Причем заболевание возникло и распространилось на месте, а не было привезено из-за рубежа.

"Теперь мы имеем новое экзотическое заболевание в Европе, и это тревожный сигнал", считает глава отдела контроля заболеваний исследовательского университета-Лондонской школы гигиены и тропических болезней Джеймс Логан. Также, по его мнению, в реальности случаев заболевания может оказаться больше, просто не у всех инфицированных проявились симптомы.

Ученые не ожидали появления вируса Зика в Европе, поскольку переносящий его комар вида Aedes aegypti (комар желтолихорадочный) обычно не встречается в Европе. Впрочем, специалисты считают, что другой вид комаров, Aedes albopictus (азиатский тигровый комар), широко распространенный в Южной Европе, мог также стать переносчиком вируса Зика. Причем благодаря изменениям климата азиатский тигровый комар распространяется по Европе все шире.

Вирус Зика сам по себе не считается смертельно опасным. Его симптомы относительно слабо выражены, и, согласно описанию ВОЗ, включают повышение температуры, сыпь, конъюнктивит, боли в мышцах и суставах, общее недомогание или головную боль. Симптомы обычно длятся 2-7 дней. У большинства людей, инфицированных вирусом Зика, симптомы не развиваются.

Однако инфицирование вирусом Зика во время беременности может оказаться крайне опасным. Как сказано на сайте ВОЗ, "он может привести к рождению детей с микроцефалией и другими врожденными пороками развития, известными как врожденный синдром, вызванный вирусом Зика. Вирусная инфекция Зика связана также с другими осложнениями беременности, включая преждевременные роды и выкидыш".

Кроме того, вирус Зика повышает риск неврологических осложнений у детей, таких как синдром Гийена-Барре, невропатия и миелит.

Впрочем, ученые надеются, что зимнее похолодание убьет опасных комаров, не позволив им размножиться.

При этом, как полагает исследователь инфекционных заболеваний из Оксфордского университета Мориц Крамер, изменения климата могут привести к тому, что уже к 2050 году комары, переносящие опасные заболевания, станут угрозой для половины населения Земли, в том числе для жителей умеренных широт.