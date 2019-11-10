События создают факты. Факты меняют сознание людей. То, что казалось невозможным вчера, становится реальностью сегодня. И к ней приспосабливаются, привыкают и начинают считать новой обыденностью.

"Брекзит" - событие, которому позволили случиться, и джина в бутылку уже не загнать. "Брекзит" потряс ЕС, когда стали известны результаты соответствующего референдума в Британии в июне 2016 года. Справедливости ради надо сказать, что за него проголосовали менее 52% населения Британии, то есть очень небольшое большинство. Но фактом остается и то, что "меньшинство" в 48% фактически смирилось с волей второй половины общества.

Одно дело рутинно обвинять Россию в действиях по расколу Запада, а другое - получить удар в спину от одного из столпов западного либерализма и олицетворения англосаксонского мира. Поначалу были попытки перенести на британскую почву изобретение Демократической партии США - "вмешательство России" для делегитимизации результатов президентских выборов. Но если за океаном это работало на компанию по изгнанию внесистемника Трампа, то в Британии кривотолки быстро прекратились. Ведь в противном случае надо было назвать главными бенефициарами "вмешательства" и российскими шпионами представителей системного истеблишмента - Т. Мэй, Б. Джонсона и большую часть Консервативной партии вместе с Партией независимости Соединенного Королевства во главе с Н. Фаражем впридачу. Последнему, кстати, пытались вменить "российский след".

Решение выйти из ЕС такой стране, как Британия, поколебало весь фундамент западноевропейской интеграции и более того - западную картину мира. Эта интеграция всегда рассматривалась как бесповоротный и нескончаемый процесс, превратившийся в своего рода светскую религию, священную корову, неприкасаемый принцип. На идее о том, что Евросоюз является воплощением лучших достижений человечества и членство в нем счастье для любой страны, зиждилась вся философия "европейской мечты". Считалось, что, опираясь на нее, ЕС станет в XXI веке новым глобальным лидером, затмив "мечту американскую".

В свое время Евросоюз пережил кошмар греческого кризиса, когда Афины были в шаге от выхода из еврозоны и последующего возможного изгнания из самого Союза. Но если бы это даже случилось, то приняло бы характер показательной порки, наказания преступника со всей суровостью закона. "Брекзит" же стал феноменом иной природы с учетом роли и значения Британии в западной системе координат, включая ее экономический, политический, военный и идеологический вес. Причем стенобитной машиной британских евроскептиков для пролома бреши изнутри для побега из ЕС стали не столько соображения какой-либо материальной выгоды "брекзита", сколько идеология британской особости, величия, исторического комплекса превосходства над континентальными соседями и их интеграционным проектами. А это на порядок усилило болезненность событий для сторонников евроинтеграции, так как наносило удар в первую очередь не по ее "телу" - экономике, а в сердце - по системе ценностей.

Все хитросплетения английского самосознания порождают причудливые превратные представления о некоем особом пути бывшей империи, о "глобальной Британии", которая освобождается от оков Евросоюза

Верно и то, что современные англичане не меньше страдают от комплекса неполноценности, признаками которого стали боязнь притока "чужаков" в виде свободы передвижения в ЕС или стремление возродить "особые отношения" с США, что на деле означает попасть в еще большую зависимость от них на правах младшего партнера. Все эти хитросплетения английского самосознания порождают причудливые превратные представления о некоем особом пути бывшей империи, о "глобальной Британии", которая освобождается от оков Евросоюза в порыве к свободе.

В 2016 году "брекзит" начинался как драма с уходом в отставку политически оглушенного Кэмерона, с приходом ему на смену Мэй, началом мучительных переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях "развода". Чем дальше, тем краски сгущались; драма перерастала в трагедию. Сроки "брекзита" переносились уже трижды, теперь - до конца января 2020-го. Британская "неписаная конституция" трещит по швам. Новый премьер Б. Джонсон вступил в лобовое противостояние с парламентом, был им несколько раз политически унижен, ввел в заблуждение саму королеву, десятками выгонял из рядов тори однопартийцев в условиях своего же правительства меньшинства. Драма переросла в трагикомедию. Теперь в декабре страну ждут досрочные выборы с неясным исходом. И это все до того, как Лондон и Брюссель приступят к другим и, вероятно, еще более сложным переговорам о новом формате взаимоотношений после "развода".

Несмотря на всю опасность проблемы "брекзита" для ЕС и самой Британии, нескончаемость "мерлезонского балета" привела к ее рутинизации, усталости от нее всего европейского общества. "Пусть это закончится чем угодно, но закончится" - такой сегодня главный рефрен обывательских рассуждений. В результате же всего действа политическая система Британии расшатана как никогда, основательно подорвано доверие между Лондоном и Брюсселем. Под вопросом территориальная целостность королевства из-за стремления Эдинбурга не подчиниться англичанам, которые против воли шотландцев вытаскивают их из ЕС. В этой ситуации антироссийские рефлексы еще долго будут давать о себе знать. Предлагаю относиться к этому снисходительно.