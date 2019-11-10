Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград

У НАТО нет шансов захватить Калининград, и в альянсе это прекрасно понимают, уверен сенатор Алексей Пушков.

Так он прокомментировал в Twitter публикацию китайского портала Eastday.com о том, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией российский эксклав может быть завоеван за два дня.

"Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом НАТО Калининграда", - отметил Алексей Пушков.

Любителям "бредовых сценариев" он посоветовал успокоиться. "У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают", - заключил парламентарий.