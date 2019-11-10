Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград

Новости

Врачи рассказали о результатах первой в истории пересадки гениталий 17:13
В Москве сразятся мастера скейтбординга 16:53
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 16:36
Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо 16:17
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 16:05
Глава МВД Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции 16:03
МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз 16:03
МИД РФ: США ведут недобросовестную конкуренцию в спорте с Россией 15:58
Новым главой партии "Слуга народа" стал психотерапевт-политтехнолог 15:55
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе 15:52
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников 15:41
Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 15:32
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура 15:29
Какие модели покинули авторынок Европы 15:22
В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова 15:20
Леонид Якубович прокомментировал информацию о своей госпитализации 15:13
За двое суток продано более 10 тысяч билетов на поезда в Крым 15:04
На Кубани число отравившихся школьников увеличилось до 51 15:03
Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса 14:43
В Хакасии нашли тело пропавшего при сходе лавины туриста 14:37
Родители убитой аспирантки прилетели в Петербург на опознание 14:36
Рейс Челябинск - Сочи сел в Самаре из-за курящей пассажирки 14:21
В Ростове мужчина остался жив, упав с моста на провода 14:20
В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели рабочего в траншее 14:12
Много ли в Lada Granta Cross за 620 000 рублей от кроссовера 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
Чем МЦД будут отличаться от обычных электричек
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
10.11.2019 16:38

Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград

Текст: Галина Мисливская
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

У НАТО нет шансов захватить Калининград, и в альянсе это прекрасно понимают, уверен сенатор Алексей Пушков.

Фото: iStock
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

Так он прокомментировал в Twitter публикацию китайского портала Eastday.com о том, что в случае военного конфликта между НАТО и Россией российский эксклав может быть завоеван за два дня.

"Есть ощущение, что кому-то в США чертовски хочется повоевать. Отсюда и постоянное обсуждение сценариев с захватом НАТО Калининграда", - отметил Алексей Пушков.

Любителям "бредовых сценариев" он посоветовал успокоиться. "У НАТО нет шансов захватить Калининград, не рискуя крупным конфликтом. Уверен: в НАТО это понимают", - заключил парламентарий.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском
Песков рассказал про график Путина на БРИКС
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников