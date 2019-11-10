Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку рейтинга доверия жителей Донбасса, существенно опередив главу украинского государства Владимира Зеленского.

По данным социологов из Украинского института будущего, российскому лидеру доверяют 11,2% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Зеленскому - 1,3%. Лучшим результатом среди украинских политиков может похвастаться глава "Партии Шария" Анатолий Шарий (1,7%), на втором месте - глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук (1,6%).

Среди местных политиков жители Донбасса чаще всего называли имя первого лидера ДНР Александра Захарченко (6,7%) и нынешнего главы республики Дениса Пушилина (2,9%).

Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года. В исследовании приняли участие 1606 человек от 18 до 659 лет: 800 - в Луганской области и 806 - в Донецкой. Всем респондентам задавали вопрос о том, кто "из ваших соотечественников" вызывает доверие и является авторитетом.