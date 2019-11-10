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Рубрика: В мире

Путин обошел Зеленского в украинском рейтинге доверия жителей Донбасса

Текст: Владимир Шилов

Президент России Владимир Путин занял первую строчку рейтинга доверия жителей Донбасса, существенно опередив главу украинского государства Владимира Зеленского.

Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России

По данным социологов из Украинского института будущего, российскому лидеру доверяют 11,2% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, Зеленскому - 1,3%. Лучшим результатом среди украинских политиков может похвастаться глава "Партии Шария" Анатолий Шарий (1,7%), на втором месте - глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук (1,6%).

Среди местных политиков жители Донбасса чаще всего называли имя первого лидера ДНР Александра Захарченко (6,7%) и нынешнего главы республики Дениса Пушилина (2,9%).

Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года. В исследовании приняли участие 1606 человек от 18 до 659 лет: 800 - в Луганской области и 806 - в Донецкой. Всем респондентам задавали вопрос о том, кто "из ваших соотечественников" вызывает доверие и является авторитетом.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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