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10.11.2019 17:04
Рубрика: Власть

Путин приехал на юбилейный концерт Пахмутовой

Текст: Кира Латухина
Президент лично поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем.

Сегодня глава государства приехал в Большой театр на юбилейный концерт. Владимир Путин поднялся на сцену, вручил Пахмутовой большой букет цветов и произнес небольшую речь. А также объявил, что вручит ей в Кремле орден Андрея Первозванного.

"Дорогая, позвольте сердечно, от всего сердца поздравить вас с днем рождения, с юбилеем и поблагодарить за все, что вы сделали для нашей страны и народа!" - сказал глава государства. "Многие поколения наших граждан по жизни идут с вашей музыкой", - подчеркнул он.

Наибольшую известность получила песенная музыка. "Она проникает в самую душу, она почему так трогает всех нас? Потому что у нее есть свой автор, но это народная музыка", - произнес Путин. "Почему у вас так получается? - спросил он. - Такое впечатление, что своими талантливыми, теплыми руками прямо в душу человека забираетесь и берете оттуда самое главное - любовь к Отечеству, Родине, семье, детям, профессии, делу... Поэтому это так трогает людей".

"Ваша музыка завораживает глубиной и теплотой, - продолжил глава государства. - Всю жизнь вы занимались общественной деятельностью.

Фото: Россия 1
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Шефские концерты среди военных, трудовых коллективов, студентов. Это прямая работа с людьми".

Президент объявил, что подписал указ о награждении Пахмутовой самым высоким орденом нашей страны - Андрея Первозванного, который вручит в торжественной обстановке в Кремле.

Владимир Путин также обратился к знаменитому супругу Пахмутовой поэту Николаю Добронравову, который сидел в ложе. "В России есть обычай заранее не поздравлять с днем рождения, - сказал он. - Не хочу нарушать правило, у вас совсем скоро день рождения. На год всего старше... Знаю, как много вы значите друг для друга, и ваш творческий потенциал был использован наилучшим образом для страны".

"Все, что вы делаете, - достояние страны и гордость России", - заявил президент и пожелал Пахмутовой и Добронравову семейного счастья, благополучия и здоровья.

"Андрей Первозванный - великий человек и великий мученик, для меня большая честь получить такую награду", - поблагодарила Пахмутова, стоя у рояля. "Счастья и здоровья очень крепкого, - пожелала она, в свою очередь, главе государства. - Чтобы получалось все доброе, высокое, хорошее, что вы хотели бы сделать и делаете для нашей страны".

Власть Работа власти Культура Музыка РГ-Фото Персона: Александра Пахмутова
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