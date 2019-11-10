Путин призвал МВД жестко противодействовать терроризму

Президент поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел, выступив на торжественном вечере.

Глава государства призвал сотрудников полиции и других подразделений соответствовать самым высоким требованиям. "Ваш долг - жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России", - подчеркнул он.

Владимир Путин отметил выдержку и ответственность сотрудников МВД при охране общественного порядка и обеспечении безопасности на дорогах.

Президент призвал действовать решительно и целеустремленно в борьбе с коррупцией, оргпреступностью и наркоторговлей, подчеркнув, что здесь правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства.

"В поле особого внимания следует держать и ситуацию с миграцией, выявлять и устранять любые нарушения миграционных норм и правил, создавать открытые, комфортные, благоприятные условия для законопослушных иностранных граждан, туристов, предпринимателей, студентов, работников, специалистов", - заключил Путин.