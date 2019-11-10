Как стать волонтером 75-летия Победы

Более 30 тысяч волонтеров примут участие в подготовке празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Набор в ряды народных помощников стартовал 9 ноября - ровно за полгода до юбилея Победы. Стать частью праздника может любой проживающий в Москве гражданин России, независимо от места регистрации. Желание помогать и наличие свободного времени - все, что требуется от потенциального волонтера. Правда, прежде чем выйти в "поле", придется пройти обучение. После этого помощники выберут занятие по душе. Волонтеры помогут провести крупные патриотические акции - в 2020 году их запланировано около тридцати. Самая масштабная - "Бессмертный полк". А вот "Благодарим за Победу!" не такая растиражированная, но не менее важная. Желающие смогут написать на открытках пожелания фронтовикам, а добровольцы разнесут их по адресам.

Конечно же, волонтеры будут встречать на вокзалах и в аэропортах ветеранов, которые приедут в Москву из российских регионов и стран СНГ. Займут свои места за информационными стойками - построят быстрый и удобный маршрут, подскажут, куда сходить и что посмотреть. Присоединиться к волонтерам можно на сайте mosvolonter.ru.