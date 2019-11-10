"Зенит" обыграл "Арсенал" в Туле

Лидер РПЛ "Зенит" гостил в Туле, где в последние два сезона проходили яркие и результативные матчи. Туляки в минувшем сезоне переиграли "Зенит" со счетом 4:2, сезоном ранее команды выдали сверхрезультативную ничью - 3:3.

На этот раз командам не удалось наколотить в ворота друг друга 6 голов, да и моментов для того, чтобы забить, было не так и много. В первом тайме ближе к успеху был "Зенит", но на последнем рубеже туляков уверенно действовал Егор Шамов. Он спас в моменте, когда мог отличиться Сердар Азмун.

После перерыва Шамов снова чаще вступал в игру, хотя его визави Михаил Кержаков тоже выручил команду после того, как один на один выходил Эванс Кангва. Судьбу матча же решил один гол. Вячеслав Караваев прострелил с фланга и Азмуну оставалось только попасть в пустые ворота. Что он и сделал.

"Зенит" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, набрав 36 очков в 16 матчах. "Арсенал" с 19 очками идет седьмым.