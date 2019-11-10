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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Все животные из "китовой тюрьмы" в Приморье будут выпущены сегодня

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ВНИРО Фото: Пресс-служба ВНИРО
Фото: Пресс-служба ВНИРО

Выпуск оставшихся белух из "китовой тюрьмы" в дикую природу объявлен на сегодня, сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Накануне, 9 ноября, научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" приняло на борт всех оставшихся белух в бухте Средняя и направилось к месту их запланированного выпуска.

Фото: Пресс-служба ВНИРО
Последних белух из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустят в воскресенье

Выпуск с "Профессора Кагановского" будет осуществляться вместе с животными, находящимися на судне "Зодиак", которое сутки стоит на рейде в бухте Успения у юго-восточного побережья Приморья. Вчера из-за поднявшегося ветра выпуск с "Зодиака" не состоялся.

Специалистам надо торопиться. По прогнозу приморских синоптиков, вечером в воскресенье погода на юго-востоке края ухудшится, ожидаются ливни и сильный ветер.

Сегодняшняя операция по освобождению белух станет заключительным этапом программы по возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания.

Справка "РГ"

В бухте Средняя несколько месяцев находились десять косаток и 90 белух. Морские млекопитающие предназначались для продажи в океанариумы Юго-Восточной Азии. Как законность их отлова, так и условия содержания вызвали массу претензий. Были возбуждены уголовные и административные дела. Выпуск морских млекопитающих в естественную среду обитания начался по поручению президента и правительства России.

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