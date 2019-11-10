Целую серию исков подали в разных регионах страны правообладатели героев популярных мультфильмов. Они требуют компенсаций за продажу нелицензионных товаров с изображением Смешариков, Маши и Медведя, Свинки Пеппы и других мультяшек, в том числе и на упаковке. За торговлю копеечными детскими игрушками с предпринимателей взыскивают разорительные суммы. Корреспонденты "РГ" разбирались в правовой коллизии.

Юристы обвиняют в нарушении авторских прав даже аниматоров. Фото: Photoxpress

Мультфильмы охраняются авторским правом, а их герои превратились в настоящий товарный знак. И те, кто решит шить одежду, печь торты, делать игрушки с изображениями популярных мультяшек, должны заключить договор с правообладателем. Если такого соглашения нет, то предприниматели попадают под ответственность за незаконное использование товарного знака. Суммы исков доходят до 200 и более тысяч рублей и зачастую превышают месячную выручку торговцев. Как правило, под пресс попадают мелкие торговцы.

Предприниматель из Чебоксар Людмила Круглова, торгующая игрушками, рассказывает, что первые судебные претензии предъявили за Машу и Медведя. "А потом пошел просто вал таких разбирательств", - признается Людмила. Она показывает 50-рублевый конструктор с изображением других популярных мультяшек Фиксиков, за который с нее потребовали компенсацию в 170 тысяч рублей.

Как попадают в правовую ловушку? У правообладателей есть представители - юридические фирмы, работающие по доверенности. Сотрудник приходит в торговую точку, покупает игрушку, снимает на телефон, а затем предпринимателю приходит претензия о нарушении авторских прав. В ней предлагается урегулировать требования до начала суда. Причем за одну игрушку правообладатели могут попросить компенсацию до 100 и более тысяч рублей.

Между тем руководитель юридической фирмы из Чувашии Александр Ермаков полагает, что такие случаи не совсем похожи на защиту авторских прав, а больше напоминают способ взимания денег с предпринимателей. "На мой взгляд, это выгодный бизнес. Люди нашли для себя лазейку в законодательстве и стригут деньги", - говорит он. Как правило, владелец авторских прав получает не более 10 процентов от суммы иска. Остальное - это вознаграждение, которое достается агентам, действующим по доверенности от правообладателя.

Суммы исков доходят до 200 и более тысяч рублей и часто превышают месячную выручку продавца

Слова юриста подтверждают судебные иски, которые подают к предпринимателям в регионах. И во многих случаях взысканные суммы были больше причиненного ущерба. В конце 2017 года костромичка Ирина Калачева, торговавшая детскими игрушками на рынке в Волгореченске, получила повестку в районный суд. Представители юридической компании из Нижнего Новгорода обвинили женщину в том, что при продаже детской игрушки-планшета стоимостью 200 рублей с изображением персонажей мультфильма "Маша и Медведь" она нарушила интересы правообладателя. Истцы потребовали астрономическую компенсацию в 100 тысяч рублей. Мотивируя столь высокую сумму иска, они заявили, что на планшете изображены несколько мультипликационных персонажей и заплатить нужно за каждого. В итоге суд взыскал с Калачевой по 10 тысяч рублей за каждый из десяти рисунков на игрушке, а также расходы на приобретение товара и судебные издержки. Для хозяйки небольшого магазинчика из провинции иск оказался разорительным: больше она игрушками не торгует.

Попала в правовую ловушку и Галина Ивашкина из поселка Мичуринский (Брянская область). В 2018-м она выплатила 55 тысяч питерской мультипликационной студии "Мельница", признав в мировом соглашении, что незаконно продавала конструктор с героем "Барбоскиных". Специалисты юридической фирмы, которая защищает интересы студии, часто выезжают в районные ДК и небольшие частные театры, где показывают спектакли по мотивам известных мультиков. Выявляют факт нарушения авторских прав по всем правилам контрольной закупки. В Колпино по требованию правообладателей закрыли спектакль в культурно-досуговом центре "Ижорский", в сценарии присутствовали персонажи мультфильмов, защищенные авторским правом. Также за первые полгода юристы привлекли к ответственности 57 аниматоров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Александр Рыбаков обращает внимание на то, что продавцы являются последним звеном в длинной цепочке. "Этот товар ведь кем-то произведен, он попал на оптовый склад и только после этого на прилавок. Почему же вся ответственность ложится только на конечного продавца?" - рассуждает Рыбаков. Юристы, кстати, советуют предпринимателям выходить регрессными (встречными) исками к поставщикам, у которых приобрели контрафакт.

Но на деле это непросто. Регрессные иски они выставить не могут. Просто потому, что не в состоянии, заплатив за раскраски штраф 100 тысяч рублей, выставить счет продавцам базы, на которой они в свою очередь закупались.

Однако не всегда закон встает на сторону истца. На Ставрополье правообладатели "Смешариков" обратились за помощью в полицию. Однако фототехническая экспертиза показала, что на купленном торте персонажи выглядят иначе, чем в мультике. А на нет и суда нет.

Комментарий

Наталья Золотых, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России":

- По закону ответственность должна ложиться не только на продавца и производителя, и на лиц, которые вводят товар в оборот. В настоящее время Гражданский кодекс содержит требование: продавец, реализующий товар оптом, обязан передать его свободным от прав третьих лиц. То есть он должен получить продукт от оптовика с гарантией того, что он не нарушит прав третьих лиц, в том числе и на интеллектуальную собственность. Однако очевидно, что продавцы либо своих прав не знают, либо работают "всерую".

Полагаю, умерить аппетиты истцов, в случае завышения суммы ущерба, помогут иски о необоснованном обогащении. Это внесет и в правоприменительную практику коррективы. Если создать прецеденты, то и стремление правообладателей делать из этого "бизнес" также поубавится. Безусловно, нужно законодательно установить, что в случае предъявления иска о нарушении интеллектуальных прав к ответственности должно привлекаться и лицо, которое поставило контрафактный товар. Но самое главное: нужно разобраться с теми, кто предъявляет претензии продавцам и даже заключает с ними за немалые деньги "мировые соглашения", не имея при этом надлежащих прав от правообладателя.

Подготовил Андрей Полынский