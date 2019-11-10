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10.11.2019 18:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В поле

Вячеслав Володин: на месте приземления Гагарина создадут тематический парк
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
В минувшую пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем избирательном округе проконтролировал ход строительства социальных объектов: дворца водных видов спорта, поликлиники в новом микрорайоне, а также благоустройство пешеходного "Саратовского Арбата" - проспекта Кирова и набережной Волги. Кроме того, спикер в Саратовском техническом университете принял участие в презентации проекта Парка покорителей космоса на месте приземления Юрия Гагарина.

Место, где 12 апреля 1961 года завершилось первое в мире космическое путешествие, находится в 27 километрах от города Энгельса, недалеко от берега Волги. Еще в 60-е годы прошлого столетия здесь был установлен 27-метровый обелиск с взмывающей ракетой. В 1981 году появился памятник первопроходцу скульптора Клары Матвеевой. Позже уже в нашем веке сделали небольшой мемориал с изображениями космонавтов. Ежегодно в день космонавтики на Гагаринском поле проводится спортивно-патриотический праздник. В остальное время года место приземления посещается не слишком часто.

Фото: @mike.motorov / facebook.com
Автомобиль Юрия Гагарина оказался серым, а не голубым

По словам Вячеслава Володина, на Гагаринском поле, которое является местом памяти и национальной гордости, планируется создать мемориально-образовательный парк, посвященный космическим и научным достижениям нашей страны. При создании комплекса будут использоваться новейшие технологии в этой сфере.

- Это памятник человеческому героизму, историческое место мирового масштаба, признаюсь, сам не ожидал, у нас огромное количество заявок от архитекторов, которые хотели бы участвовать в проекте, - рассказал его куратор, руководитель Центра исследований экономики культуры и городского развития МГУ Сергей Капков.

По замыслу организаторов, путешествие по парку у посетителей будет занимать 108 минут - продолжительность первого космического полета. Отдельными точками на маршруте станут места приземления самого космонавта, где установлен обелиск, и космического аппарата "Восток-1", которое до последнего времени никак не было обозначено на местности. В то же время оно ближе к берегу Волги и оттуда открывается очень красивая панорама. Экспозиция парка включит уникальные экспонаты, в частности, один из двух автобусов, который возил космонавтов к месту старта на Байконуре.

Посещаемость Парка покорителей космоса может превысить 500 тысяч человек в год

В парке будут мемориальная экспозиция, зона отдыха, детский образовательный комплекс, а также амфитеатр, откуда можно будет наблюдать звездное небо. На берегу Волги планируется построить причал для туристических теплоходов. Кроме того, авторы проекта хотят найти такое световое решение, чтобы место приземления Гагарина было видно из космоса. В рамках проекта государственно-частного партнерства место приземления планируется превратить в туристическую достопримечательность с числом посетителей не менее полумиллиона человек в год.

Фото: А. Алексеев/Фотохроника ТАСС
В аргентинском планетарии установили бюст Юрия Гагарина

В проекте участвуют МГУ, Московский центр урбанистики, планетарий Москвы, Музей космонавтики, Центр космонавтики и авиации на ВДНХ. Строительство парка продлится до 2027 года, однако уже после завершения первого этапа в 2020-2021 годах он сможет принимать посетителей.

Как рассказал спикер Госдумы, инвестором Парка покорителей космоса согласился стать уроженец Саратова, предприниматель Роман Абрамович.

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