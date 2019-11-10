Два человека погибли в ДТП с "КамАЗом" в Красноярском крае

Крупная авария произошла в Новоселовском районе Красноярского края, где после столкновения грузовика и микроавтобуса два человека погибли, и еще десятеро обратились за медицинской помощью.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на краевое управление ГИБДД, водитель микроавтобуса Hiace, следовавший из Красноярска в Кызыл, допустил столкновение со стоявшим "КамАЗом". Водитель и один из пассажиров погибли.

Всего в машине ехало 15 пассажиров. Удар был настолько сильным, что приехавшим на место ЧП сотрудникам МЧС пятерых человек пришлось деблокировать. Всего в Новоселовскую центральную районную больницу с травмами разной степени доставлено 10 человек.

Сейчас полиция выясняет причины столкновения.