Новости

Сильный пожар обнаружен в горах Абхазии 21:30
Ученых удивил опыт выживания муравьев-каннибалов в ядерном бункере 20:33
МИД: Армения в числе первых приняла приглашение приехать на 75-летие Победы 19:50
Известный историк признался в убийстве аспирантки 19:20
Один человек погиб и 8 пострадали в ДТП под Курском 19:14
В составе сборной РФ на матчи отбора Евро-2020 произошла еще одна замена 18:57
В Ростове полицейские сняли фильм по мотивам самого частого преступления 18:40
Выбираем подержанный Honda CR-V до миллиона рублей 18:26
ЦСКА одержал волевую победу над "Сочи" в 16-м туре РПЛ 18:25
Аудитория киберспорта в России составила 12 миллионов человек 18:02
Загитова хочет открыть японский ресторан 17:57
Умер автор обложек классических альбомов The Beatles Роберт Фриман 17:44
Врачи рассказали о результатах первой в истории пересадки гениталий 17:13
В Москве сразятся мастера скейтбординга 16:53
Названы 50 главных музыкальных клипов десятилетия 16:36
Россия завоевала шесть золотых наград в итоговый день ЧМ по самбо 16:17
Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене 16:05
Глава МВД Колокольцев вручил награды сотрудникам полиции 16:03
МВД: Водителя смертельного ДТП под Красноярском штрафовали уже 10 раз 16:03
МИД РФ: США ведут недобросовестную конкуренцию в спорте с Россией 15:58
Новым главой партии "Слуга народа" стал психотерапевт-политтехнолог 15:55
Москвичам пообещали аномальное тепло на предстоящей неделе 15:52
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников 15:41
Видео: Кристина Асмус отказалась от роли с откровенной сценой 15:32
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
Списать долги по ЖКХ: в каких случаях это возможно
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
В "РГ" расскажут о качестве дорог в регионах
10.11.2019 20:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Кузбасс" остался супер

Чемпионы страны завоевали еще один престижный трофей
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
В матче за Суперкубок России памяти двукратного обладателя "золота" первенства мира Порфирия Воронина действующий чемпион страны кемеровский "Кузбасс" дома победил казанский "Зенит" - 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:23).

После переезда в Питер главного тренера кемеровчан Туомаса Саммелвуо, который и привел команду к сенсационному чемпионству, были опасения, что "Кузбасс" перестанет быть столь же грозной силой. Однако западносибирские волейболисты своей игрой пока подтверждают обоснованность претензий на новые достижения.

Фото: elizavetakunstmann9/instagram.com
Мошенник обманул волейболистку паралимпийской сборной России на 5 млн

Представители национальной сборной Игорь Кобзарь, Ярослав Подлесных, Виктор Полетаев, Антон Карпухов плюс Михаил Щербаков, легионеры украинец Дмитрий Пашицкий и финский либеро Лаури Керминен по-боевому переиграли обладателей Кубка страны казанцев с их звездами мирового уровня - болгарином Цветаном Соколовым (24 очка), французом Эрвином Нгапетом, нашим Максимом Михайловым.

- Игра получилась отличной, ребята проявили характер. Не так просто было выйти на матч после болезненного поражения в Новосибирске, ведь прошло всего два дня, - сказал наставник "Кузбасса" румын Георге Крецу. - Пришлось перебороть эмоции, парни отлично потрудились. Я хочу, чтобы они всегда могли наслаждаться игрой так же, как и в прошедшей битве с казанским "Зенитом".

Спорт Волейбол Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал МВД жестко противодействовать терроризму
Пушков оценил шансы НАТО завоевать Калининград
ВСУ обстреляли зону разведения сил в Петровском
МИД Польши прокомментировал задержание украинского националиста Мазура
На Кубани проверят ЧП с массовым отравлением школьников