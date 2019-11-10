В матче за Суперкубок России памяти двукратного обладателя "золота" первенства мира Порфирия Воронина действующий чемпион страны кемеровский "Кузбасс" дома победил казанский "Зенит" - 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:23).

После переезда в Питер главного тренера кемеровчан Туомаса Саммелвуо, который и привел команду к сенсационному чемпионству, были опасения, что "Кузбасс" перестанет быть столь же грозной силой. Однако западносибирские волейболисты своей игрой пока подтверждают обоснованность претензий на новые достижения.

Представители национальной сборной Игорь Кобзарь, Ярослав Подлесных, Виктор Полетаев, Антон Карпухов плюс Михаил Щербаков, легионеры украинец Дмитрий Пашицкий и финский либеро Лаури Керминен по-боевому переиграли обладателей Кубка страны казанцев с их звездами мирового уровня - болгарином Цветаном Соколовым (24 очка), французом Эрвином Нгапетом, нашим Максимом Михайловым.

- Игра получилась отличной, ребята проявили характер. Не так просто было выйти на матч после болезненного поражения в Новосибирске, ведь прошло всего два дня, - сказал наставник "Кузбасса" румын Георге Крецу. - Пришлось перебороть эмоции, парни отлично потрудились. Я хочу, чтобы они всегда могли наслаждаться игрой так же, как и в прошедшей битве с казанским "Зенитом".