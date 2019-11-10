В Петербурге установят памятник создателю автомата Калашникова

В Санкт-Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи министерства обороны России установят памятник Михаилу Калашникову - создателю знаменитого на весь мир автомата Калашникова. 10 ноября, генерал-лейтенанту, доктору технических наук, Герою России Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполнилось бы 100 лет.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, бронзовую фигуру конструктора поставят перед главным входом в музей. Автор скульптуры - Владимир Курочкин, член Московского союза художников. Он изобразил Михаила Калашникова во фронтовой гимнастерке, сидящим со своим автоматом в руках.

В Военно-историческом музее хранится крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова: и боевое, и опытно-экспериментальное, и конкурсное. Первый экспонат поступил в музей еще 60 лет назад. И после этого Михаил Тимофеевич лично участвовал в пополнении коллекции стрелкового оружия. Он, кстати, передал в музей и собственную коллекцию огнестрельного и холодного оружия, в том числе наградного. Презентовал и свои личные вещи.

Бронзовый памятник Михаилу Калашникову планируют установить у музея в конце ноября.