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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В режиме ЧС

Вологодская область готовится ко второй волне подтоплений
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8011)
В 13 муниципальных районах Вологодской области по-прежнему действует режим ЧС. Это связано с подтоплениями населенных пунктов из-за аномальных осадков. Ситуация постепенно нормализуется, однако регион готовится ко второй волне природного катаклизма.

В выходные дни уровень воды в реке Вологде составил 110,55 метра по Балтийской системе, или 435 сантиметров в привычном исчислении. За сутки вода ушла на один метр. Затоплены дачные участки в Прилуках, Лукьяново, Баранково, Доронино, Екимцево. Из Баранково эвакуировали пять человек - трех взрослых и двух детей. Всего же в Вологде перевезли из затопленных домов 17 жителей.

Отступила вода и от микрорайона Прибрежный, где расположены элитные коттеджи. Там для защиты территории строили дамбу из мешков с песком. И она защитила поселок. Но мешки с песком не убирают, они должны удерживать воду в случае повторного подтопления.

Фото: Администрация Костромской области
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- На сегодня город остается в режиме максимальной готовности. Для защиты левого берега протяженностью 2,3 километра и микрорайона Прибрежный приготовлены все специальные транспортные средства, в том числе и полевая кухня, - прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В результате природной стихии, когда в Вологодской области за двое суток выпала аномальная норма дождя и мокрого снега, в четырех муниципалитетах из-за обледенения ЛЭП отключилось электричество. Без света остались 586 населенных пунктов, в которых проживают 28,5 тысячи человек. В настоящее время к системам стационарного электроснабжения подключены все поселки и деревни, в том числе и важные объекты инфраструктуры - котельные и водоканалы, детские сады, школы, центральные районные больницы и ФАПы.

Пока сложная ситуация остается в Вологодском районе. Здесь вода еще не ушла из деревень Дудинское и Михальцево, поселка Новое. Жители, не пожелавшие оставлять свои затопленные дома, обеспечены горячим питанием, постельными принадлежностями и вещами первой необходимости. Все покинутые строения взяли под охрану сотрудники полиции и Росгвардии.

Прогноз на ближайшие несколько суток в Вологодской области остается неблагоприятным. Прогнозируются осадки и повышение температуры, что может спровоцировать таяние выпавшего снега и повторное наводнение

Потихоньку улучшается ситуация и на дорогах, всего в зону подтопления попали 11 региональных и 13 муниципальных трасс. Часть разрушенных дорог восстановили. Работы на шести направлениях будут продолжены после окончательного спада воды. Жители этих населенных пунктов, отрезанные от большой земли, по утверждению областных властей, обеспечены питьевой водой и продовольствием.

Однако прогноз на ближайшие несколько суток в Вологодской области остается неблагоприятным. По данным синоптиков, на реках центральных и юго-западных районов наблюдается устойчивое снижение уровня воды, но продолжает повышаться на реке Молога. С 10 по 12 ноября на всей территории Вологодчины прогнозируются осадки и повышение температуры воздуха до плюс 5 градусов. И это может спровоцировать таяние выпавшего снега и повторное наводнение.

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