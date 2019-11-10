В Ростове-на-Дону полицейские создали художественный фильм о работе стражей порядка под названием "Выбор".

Идея снять кино возникла летом этого года у руководства областного главка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, правоохранители приступили к ее реализации совместно с творческим объединением "Кадр" и режиссером Николаем Болдыревым.

Юноша из обычной среды устраивается на работу полицию, что называется, по зову сердца. Но друзья детства уговаривают его оставить нелегкую службу в правоохранительных органах и присоединиться к преступному миру. Герой картины не видит себя в криминальной среде и, несмотря на существующий соблазн, делает правильный выбор.

Автор сценария Константин Розин взял за основу преступление, которое нередко встречается в полицейских сводках. На молодую девушку совершено зверское нападение. Герою фильма предстоит раскрыть это преступление и задержать бандитов.

В картине снимались учащиеся местного филиала "ВГИК", а в свободное от службы время к ним присоединялись полицейские.

Для всех актеров эта работа стала дебютной.