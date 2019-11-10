"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

В центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги "Локомотив" дома сыграл вничью с "Краснодаром" - 1:1 (1:1). Польский железнодорожник Крыховяк открыл счет в первом тайме, а перед самым перерывом шведский "бык" Берг сравнял счет.

После этой игры столичный клуб набрал 31 очко и вышел на чистое второе место в чемпионате России. А "Краснодар" с 30-ю очками делит третье-пятое места с "Ростовом" и "ЦСКА.

Заключительный перед перерывом на игры сборных тур первенства был на редкость важным для обоих соперников. В минувшем сезоне именно преимущество в очных встречах вывело железнодорожников на второе место и подарило путевку в Лигу чемпионов, а "быки" отправились в отборочное жерло этого турнира.

А в данный момент победа любого из соперников выводила их на вторую строчку в турнирной таблице.

Что и предопределило вязкую борьбу на всех участках поля, особое внимание к оборонительным действиям. В дебюте кубанцы выглядели немного изобретательнее, причем Ари даже забил, но арбитры определили крошечный офсайд у форварда. А Берг едва не поразил ближнюю девятку ворот Гильерме ударом с острого угла.

Хозяева, в свою очередь, только получив мяч, мчались в контратаки, которые организовывали Алексей Миранчук и Жоау Мариу. Именно с португальца и начался их результативный выпад. Правда, рождение этого гола получилось довольно скандальным. В центре поля Жоау Мариу откровенно завалил опорника гостей Камболова (арбитр Владислав Безбородов почему-то нарушение правил не зафиксировал), забрал у него мяч, передал к линии штрафной, где Спайич сбил Миранчука.

Хавбек "Локо" в своем фирменном стиле исполнил штрафной метров с 17-ти: мяч перелетел стенку, врезался в перекладину и отскочил прямо к Крыховяку, а поляк спокойно послал его в сетку с пяти метров - 1:0, 41-я минута.

Подобная "несправедливость", по мнению гостей сильно их разозлила - последовали несколько жестких стычек и целый рой "горчичников" для кубанцев. Но эти эмоции и явно помогли им сравнять счет уже компенсированное время. Ари выполнял мягкую передачу на Берга, швед выскочил из-за спины Живоглядова и переправил мяч в сетку с нескольких метров - 1:1, 45+2.

Начало второй половины "быки" продолжили в том же духе (Вильена не реализовал неплохой момент, находясь в трех метрах от чужих ворот).

Юрий Семин ситуацию изменил сразу двумя заменами, выпустив Смолова и Антона Миранчукак, которые из-за травмы пропустили почти пару месяцев. Хотя железнодорожники инициативу перехватили, однако до явных голевых моментов дело никак не доходило.

А вот Ари на 68-й минуте мог вывести "Краснодар" вперед, но после изумительного паса Берга на попал в ворота метров с восьми.

В конце встречи накал борьбы вырос до запредельного, однако никому из соперников победный мяч забить не удалось (при этом последние минуты гости провели в атаках).Совершенно закономерная ничья в очень напряженном поединке.